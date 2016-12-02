"Хьюстон" обыграл "Голден Стейт! в самом результативном матче дня НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на пятницу состоялись 4 матча, в центральном из которых "Хьюстон Рокетс" обыграл "Голден Стейт Уорриорз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился после двух овертаймов со счетом 132:127.

"Хьюстон" имел минимально преимущество в первой половине игры, которое вылилось в итоговые "-5" перед большим перерывом - 32:30 и 32:29. Затем "воины" с разрывом в 1 очко выиграли третью 12-минутку ()23:22, но сумели сравнять общий счет в заключительной четвертой четверти, 31:27 и 113:113.

В овертайие более удачливым оказался "Хьюстон" - 19:14.

Самы результативным игроком матча оказался Кевин Дюрант из "Голден Стейт" - 39 очков + 13 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота.

Шарлотт – Даллас 97:87 (23:14, 21:27, 24:19, 29:27)

Ш: Уокер (18 + 5 передач), Кидд-Гилкрист (14), Лэмб (12 + 6 подборов), Батюм (12 + 9 подборов + 6 передач), Хибберт (11), Зеллер (6 + 7 подборов),

Д: Барнс (17 + 9 подборов), Андерсон (15), Уильямс (14 + 8 передач), Мэттьюз (14), Гибсон (11), Межри (3 + 11 подборов)

Бруклин – Милуоки — 93:111 (26:27, 25:25, 27:38, 15:21)

Б: Лопес (15), Килпатрик (14 + 6 подборов + 6 потерь), Богданович (13), Харрис (11), Букер (9 + 8 подборов)

М: Адетокумбо (23 + 8 подборов + 8 передач + 4 перехвата), Паркер (22), Снелл (13 + 5 подборов), Брогдон (13), Хенсон (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Телетович (9 + 7 подборов)

Мемфис – Орландо — 95:94 (30:28, 20:21, 15:19, 30:26)

М: Газоль (25 + 5 блок-шотов), Дэниелс (19), Харрисон (11 + 8 передач), Аллен (9), Грин (8 + 7 подборов)

О: Фурнье (28), Вучевич (18 + 11 подборов), Грин (14), Ибака (11 + 8 подборов + 4 блок-шота), Бийомбо (3 + 14 подборов + 5 потерь)

Кливленд – Клипперс — 94:113 (28:24, 22:34, 15:27, 29:28)

К: Ирвинг (28), Джеймс (16 + 5 подборов + 5 передач + 5 потерь), Лав (16), Джефферсон (12)

ЛАК: Редик (23), Пол (16 + 6 подборов + 9 передач), Гриффин (13 + 5 подборов + 11 передач), Кроуфорд (12), Риверс (12 + 7 передач), Джордан (9 + 15 подборов)

Юта – Майами -110:111 (27:26, 21:26, 29:31, 33:28)

Ю: Хэйворд (32 + 7 передач), Джонсон (18), Инглс (15), Лайлс (14), Мак (11 + 5 подборов + 5 передач), Гобер (6 + 10 подборов)

М: Драгич (27 + 6 передач), Дж. Джонсон (24 + 6 подборов), Эллингтон (17), Макробертс (10), Уайтсайд (9 + 10 подборов)

Голден Стэйт — Хьюстон — 127:132 2ОТ(30:32, 29:32, 23:22, 31:27, 14:19)

ГС: Дюрант (39 + 13 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Карри (28 + 5 передач + 5 потерь), Грин (20 + 15 подборов + 9 передач), Томпсон (15 + 6 подборов), Игуодала (10 + 5 передач)

Х: Харден (29 + 15 подборов + 13 передач + 7 потерь), Андерсон (29 + 5 подборов), Гордон (23 + 5 передач), Харрелл (13 + 10 подборов), Ариза (12), Деккер (11 + 8 подборов), Капелла (10)