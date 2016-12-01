Капитан сборной Украины признан лучшим игроком недели в баскетбольной Лиге чемпионов
Фесенко набрал 25 очков в гостевом матче итальянского "Авеллино" против литовского "Ювентус" из Утены.
Капитан мужской национальной сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко признан самым ценным игроком недели (MVP) Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт соревнований.
Фесенко набрал 25 очков и сделал 13 подборов в матче своего клуба "Авеллино" (Италия) против литовского "Ювентуса" из Утены.
"Авеллино" выиграл матч со счетом 85:75.
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После этой победы "Авеллино" делит 1-3 места в турнирной таблице группы с "Ювентусом" и испанским "Тенерифе" - по 5 побед при 2 поражениях.
Фесенко - воспитанник днепровского баскетбола. В Украине играл за "Азовмаш" и "Черкасские Мавпы". Затем переехал в НБА, где выступал за "Юту Джаз" и "Индиану Пейсерз". В сильнейшей лиге мира он провел 5 сезонов. Затем выступал за БК "Донецк", российские "Локомотив-Кубань" и "Автодор" итальянский "Канту" и французский "Монако".
В "Авеллино" выступает с 2016 года.