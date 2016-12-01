Капитан сборной Украины признан лучшим игроком недели в баскетбольной Лиге чемпионов

Капитан мужской национальной сборной Украины по баскетболу Кирилл Фесенко признан самым ценным игроком недели (MVP) Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт соревнований.

Фесенко набрал 25 очков и сделал 13 подборов в матче своего клуба "Авеллино" (Италия) против литовского "Ювентуса" из Утены.

"Авеллино" выиграл матч со счетом 85:75.

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После этой победы "Авеллино" делит 1-3 места в турнирной таблице группы с "Ювентусом" и испанским "Тенерифе" - по 5 побед при 2 поражениях.

Фесенко - воспитанник днепровского баскетбола. В Украине играл за "Азовмаш" и "Черкасские Мавпы". Затем переехал в НБА, где выступал за "Юту Джаз" и "Индиану Пейсерз". В сильнейшей лиге мира он провел 5 сезонов. Затем выступал за БК "Донецк", российские "Локомотив-Кубань" и "Автодор" итальянский "Канту" и французский "Монако".

В "Авеллино" выступает с 2016 года.