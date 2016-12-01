"Финикс" украинца Лэня обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА (результаты матчей)

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, в одном из которых команда украинского легионера Алексея Лэня обыграла "Финикс Санс" обыграла "Атланту Хоукс", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 109:107.

"Солнечные" захватили преимущество с самого начала матча и выиграли первую четверть со счетом 36:27. А вл второй второй четверти соперник почти догнал команду украинца, выиграв со счетом 21:14. У "Санс" сталось минимальное 2-очковое преимущество. Но и его команде вполне хватило, чтобы выиграть матч в целом. Вторая половина игры прошла в абсолютно равной борьбе - 27:27 и 32:32.

Лэнь в этом матче набрал 6 очков и сделал 9 подборов.

Бостон – Детройт — 114:121 (28:31, 25:28, 31:33, 30:29)

Б: Томас (27), Олиник (19), Брэдли (14 + 6 подборов), Краудер (14 + 5 подборов), Смарт (12), Джонсон (11 + 5 подборов), Хорфорд (9 + 5 подборов)

Д: Колдуэлл-Поуп (25 + 5 подборов), Харрис (21 + 6 подборов), Моррис (20 + 3 блок-шота), Драммонд (20 + 17 подборов), Смит (19 + 8 подборов + 8 передач), Лур (12 + 7 подборов).

Торонто – Мемфис — 120:105 (25:28, 30:29, 34:25, 31:23)

Т: Лоури (29 + 8 передач), ДеРозан (24 + 9 подборов + 6 передач + 7 потерь), Кэрролл (17), Джозеф (16 + 8 подборов), Паттерсон (14 + 13 подборов).

М: Харрисон (21), Дэниелс (19), Марк Газоль (18 + 8 подборов), Грин (16 + 5 подборов + 5 перехватов), Аллен (12), Уильямс (10).

Чикаго – Лейкерс 90:96 (28:17, 19:30, 26:23, 17:26)

Ч: Батлер (22 + 3 перехвата), Уэйд (17 + 6 передач + 5 потерь), Рондо (14 + 8 подборов + 6 передач), Гибсон (11 + 10 подборов), Лопес (10 + 9 подборов + 8 блок-шотов).

ЛАЛ: Кларксон (18), Уильямс (18 + 5 подборов + 5 передач), Рэндл (13 + 20 подборов + 5 потерь), Нэнс (12 + 11 подборов + 3 перехвата), Денг (10 + 8 подборов)

Оклахома-Сити – Вашингтон — 126:115 OT (32:19, 28:34, 24:31, 21:21, 21:10)

ОС: Уэстбрук (35 + 14 подборов + 11 передач + 5 потерь), Оладипо (25 + 6 передач), Кантер (14), Адамс (12 + 6 подборов), Роберсон (10 + 5 подборова), Сабонис (10)

В: Бил (31 + 5 подборов), М-ф Моррис (19 + 7 подборов), Уолл (15 + 6 подборов + 15 передач), Гортат (12 + 11 подборов), Убре (12 + 6 подборов), Портер (11 + 8 подборов), Торнтон (11)

Миннесота – Нью-Йорк — 104:106 (31:28, 18:30, 25:23, 30:25)

М: Таунс (47 + 18 подборов + 3 блок-шота), Уиггинс (19 + 7 подборов), ЛаВин (17), Рубио (8 + 6 передач), Дьонг (8 + 8 подборов)

НЙ: Порзингис (29 + 8 подборов), Энтони (14 + 3 перехвата), Кузминскас (14), Дженнингс (12 + 7 передач), Роуз (11)

Даллас – Сан-Антонио — 87:94 (17:21, 23:22, 26:18, 21:33)

Д: Мэттьюз (26), Барнс (17), Сет Карри (14), Пауэлл (10), Уильямс (9 + 8 подборов), Богут (4 + 12 подборов)

СА: Миллс (23), Леонард (21 + 7 подборов), Грин (11), Дедмон (6 + 10 подборов)

Денвер – Майами — 98:106 (30:28, 17:24, 33:23, 18:31)

Д: Галлинари (20), Нельсон (17 + 5 подборов + 6 передач), Йокич (17 + 14 подборов), Чендлер (17 + 7 подборов), Фарид (10 + 9 подборов), Мудиай (7 + 8 подборов + 6 передач)

М: Уайтсайд (25 + 15 подборов + 4 блок-шота), Эллингтон (22 + 4 перехвата),Т. Джонсон (18 + 7 передач), Драгич (16 + 7 передач), Бэббит (11), Д. Джонсон (10 + 7 подборов + 5 передач)

Финикс – Атланта — 109:107 (36:27, 14:21, 27:27, 32:32)

Ф: Найт (23 + 5 подборова), Такер (17), Дадли (17), Букер (13), Бледсоу (12 + 6 подборов), Крисс (7), Чендлер (6 + 9 подборов) Лень (6 + 9 подборов)

А: Шредер (31 + 9 передач + 5 потерь), Бэйзмор (22 + 5 подборов + 3 перехвата), Хардуэй (21), Ховард (17 + 14 подборов + 6 потерь), Сефолоша (6 + 8 подборов + 5 перехватов)

Портленд – Индиана — 131:109 (31:23, 42:35, 36:25, 22:26)

П: Лиллард (28 + 5 подборов + 10 передач + 4 перехвата), Харклесс (23), Макколлум (19 + 5 подборов + 5 передач), Пламли (16 + 9 подборов), Крэбб (15), Тернер (13 + 6 передач)

И: Тиг (25 + 5 подборов + 8 передач), Тернер (19 + 9 подборов), Брукс (16), Робинсон (15), Джефферсон (13)