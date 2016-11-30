"Химик" проиграл "Маккаби" в очередном матче баскетбольной Лиги чемпионов

Южненский "Химик" разгромно проиграл на выезде израильскому "Маккаби" из Ришон-ле-Циона в 7-м туре группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 74:48.

Одним из самых результативных игроков "Маккаби" стал американский форвард Чарльз Томас, который ранее несколько лет выступал в украинской Суперлиге за запорожский "Ферро", мариупольский "Азовмаш" и "Днепр", а в 2010 году признавался самым ценным игроком чемпионата Украины. Сегодня в матче против "Химика" он набрал 13 очков и 8 подборов.

В составе команды из Южного самым результативным игроком стал форвард Сергей Павлов, на счету которого 10 очков.

Маккаби РЦ (Израиль) - Химик (Украина) - 74:48 (18:9, 21:10, 24:18, 11:11)

М: МакКри (17 + 8 подборов), Ричард (13 + 7 передач), Томас (13 + 8 подборов), Залмансон (9 + 9 подборов), Ханочи (8 + 6 передач);

Х: Павлов (10), Прокопенко (8), Конев (7 + 6 подборов).

Таким образом, "Химик" потерпел шестое поражение в семи матчах Лиги чемпионов и закрепился на последнем месте в турнирной таблице своей группы.

Положение команд в группе:

1. Ле Ман (Франция) - 6/1;

2. Венеция (Италия) - 5/2;

3. Каршияка (Турция) - 4/3;

4. Автодор (Россия) - 3/4;

5. Маккаби РЦ (Израиль) - 3/4;

6. Орадя (Румыния) - 3/4;

7. Катайя (Финляндия) - 3/4;

8. Химик (Украина) - 1/6.

Следующий матч в Лиге чемпионов украинская команда проведет 5 декабря в Саратове против местного "Автодора".