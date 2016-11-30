Украинский тренер Большаков возглавил знаменитую итальянскую баскетбольную команду
Никогда ранее украинские баскетбольные специалисты не тренировали команды из ведущих чемпионатов западной Европы.
Украинский баскетбольный тренер Кирилл Большаков стал исполняющим обязанности главного тренера итальянского "Канту". Об этом в комментарии пресс-службе клуба сообщил владелец "Канту" Дмитрий Герасименко.
Руководство "Канту" приняло решение уволить с занимаемой должности литовца Римаса Куртинайтиса после того, как команда провально начала сезон в итальянской Серии А. В девяти матчах "Канту" потерпел семь поражений.
Большаков, который ранее был ассистентом Куртинайтиса, теперь займет его должность с приставкой "и.о.". Вместе с тем, по информации итальянских СМИ, "Канту" уже ведет поиски полноценной замены Куртинайтису.
Напомним, Кирилл Большаков стал известен после своих успехов с запорожским "Ферро-ЗНТУ" в чемпионате украинской Суперлиги. Под его руководством скромная команда дважды выигрывала Кубок Суперлиги (2010, 2013) и трижды завершала чемпионат страны с бронзовыми медалями (2010, 2012, 2013).
Позже он менее успешно возглавлял волгоградский "Красный Октябрь", владельцем которого был россиянин Дмитрий Герасименко.
"Канту" является трехкратным чемпионом Италии. Лучшие времена клуба пришли на 70-80 годы прошлого столетия, когда ломбардийцы за 11 лет выиграл девять евротрофеев, в том числе два Кубка чемпионов (1981, 1982).
Также подчеркнем, что ранее ни один из украинского тренеров никогда не возглавлял команды из ведущих чемпионатов западной Европы.