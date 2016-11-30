Украинский тренер Большаков возглавил знаменитую итальянскую баскетбольную команду

Украинский баскетбольный тренер Кирилл Большаков стал исполняющим обязанности главного тренера итальянского "Канту". Об этом в комментарии пресс-службе клуба сообщил владелец "Канту" Дмитрий Герасименко.

Руководство "Канту" приняло решение уволить с занимаемой должности литовца Римаса Куртинайтиса после того, как команда провально начала сезон в итальянской Серии А. В девяти матчах "Канту" потерпел семь поражений.

Большаков, который ранее был ассистентом Куртинайтиса, теперь займет его должность с приставкой "и.о.". Вместе с тем, по информации итальянских СМИ, "Канту" уже ведет поиски полноценной замены Куртинайтису.

Напомним, Кирилл Большаков стал известен после своих успехов с запорожским "Ферро-ЗНТУ" в чемпионате украинской Суперлиги. Под его руководством скромная команда дважды выигрывала Кубок Суперлиги (2010, 2013) и трижды завершала чемпионат страны с бронзовыми медалями (2010, 2012, 2013).

Позже он менее успешно возглавлял волгоградский "Красный Октябрь", владельцем которого был россиянин Дмитрий Герасименко.

"Канту" является трехкратным чемпионом Италии. Лучшие времена клуба пришли на 70-80 годы прошлого столетия, когда ломбардийцы за 11 лет выиграл девять евротрофеев, в том числе два Кубка чемпионов (1981, 1982).

Также подчеркнем, что ранее ни один из украинского тренеров никогда не возглавлял команды из ведущих чемпионатов западной Европы.