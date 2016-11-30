Аутсайдеры одержали ряд сенсационных побед в очередных матчах НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей регулярного чемпионата, в которых аутсайдеры показали ряд сенсационных результатов, сообщает официальный сайт лиги.

Так, "Сан-Антонио Сперс", имевший на своем счету серию из девяти побед подряд, прервал ее в домашней игре против "Орландо", проиграв со счетом 83:95. "Сперс" выиграл только первую четверть (20:16), после чего отдал инициативу сопернику и проиграл три последующие четверти. Уже к большому перерыву хозяева уступали "-2", а после третьей 12-минутке - "-11". Проиграла команда, пусть и с минимальным счетом, и заключительную четвертую четверть, прервав свою серию.

В свою очередь, "Милуоки Бакс" прервал серию из четырех побед "Кливленд Кавальеррс". 34 очка в этом матче набрал Яннис Адетокумбо. Самой странной стала победа "Бруклин Нетс" над "Лос-Анджелес Клипперс" по итогам двух овертаймов - 127:122.

Шарлотт – Детройт — 89:112 (25:33, 29:24, 20:27, 15:28)

Ш: Уокер (23), Кидд-Гилкрист (10), Белинелли (11), Зеллер (8 + 10 подборов), Батюм (8 + 11 подборов).

Д: Харрис (24 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (18 + 7 подборов + 7 передач), Моррис (18), Смит (13), Луэр (12 + 7 подборов).

Бруклин – Клипперс — 127:122 OT (24:28, 29:37, 20:21, 34:21, 20:15)

Б: Килпатрик (38 + 14 подборов + 5 потерь), Лопес (27 + 8 подборов), Букер (15 + 11 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Харрис (15 + 3 перехвата), Богданович (14)

ЛАК: Пол (26 + 10 подборов + 13 передач), Джордан (21 + 23 подбора), Редик (18), Риверс (15), Кроуфорд (11)

Милуоки – Кливленд — 118:101 (30:32, 28:22, 34:20, 26:27)

М: Адетокумбо (34 + 12 подборов + 5 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Паркер (18), Бизли (17), Монро (14 + 6 подборов), Брогдон (10).

К: Джеймс (22 + 7 потерь), Ирвинг (20), Лав (13 + 13 подборов)

Нью-Орлеан – Лейкерс — 105:88 (33:22, 32:19, 24:22, 16:25)

НО: Дэвис (41 + 16 подборов + 4 перехвата), Холидэй (22 + 5 передач), Ашик (10 + 11 подборов).

ЛАЛ: Уильямс (16), Рэндл (12 + 10 подборов), Мозгов (10 + 9 подборов)

Сан-Антонио – Орландо — 83:95 (20:16, 23:29, 21:30, 19:20)

САС: Ленард (21), Олдридж (16 + 6 подборов), Жинобили (13).

О: Ибака (18 + 7 подборов), Фурнье (13 + 7 передач + 6 потерь), Вучевич (12 + 10 подборов), Гордон (11), Пэйтон (10).

Юта – Хьюстон — 120:101 (38:29, 24:21, 23:23, 35:28)

Ю: Хэйворд (31 + 5 подборов + 7 передач), Худ (19), Гобер (16 + 14 подборов), Ляйес (13), Джонсон (11).

Х: Харден (26 + 5 подборов + 7 передач), Гордон (24), Деккер (10 + 6 подборов), Андерсон (11)