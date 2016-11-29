НБА. "Голден Стейт" выиграл 12-й матч подряд, Уэстбрук снова поразил лигу своей статистикой (результаты матчей)

Вице-чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стейт" прошедшей ночью добыл победу над "Атлантой" (105:100), которая для команды стала 12-й подряд в нынешнем регулярном чемпионате.

Самыми результативными игроками "Уорриорс" традиционно стали Стефен Карри и Кевин Дюрант, записавшин на свой счет по 25 очков. Такая победная серия стала четвертой в истории клуба, который был основан в 1946 году, а в минувшем сезоне побил рекорд НБА по количеству побед в регулярном чемпионате. Тогда "Голден Стейт" в 82 матчах завоевал 73 победы и превзошел достижение "Чикаго Буллс" эпохи Майкла Джордана.

Также отметим победу "Оклахома-Сити" в матче с "Нью-Йорком" и личный успех лидера команды Рассела Уэстбрука. Защитник "Тандер" вновь продемонстрировал впечатляющий матч (27 очков, 18 подборов, 14 передач), которая позволил ему усовершенствовать личную статистику по сезону до трипл-дабла в среднем за игру (30,9 очка, 10,3 подбора и 11,2 передачи).

Результаты матчей:

Голден Стейт - Атланта 105:100 (29:27, 21:26, 30:28, 25:19)

ГC: Карри (25), Дюрант (25 + 14 подборов), Томпсон (20), Игуодала (12 + 5 подборов + 5 передач);

А: Шредер (24 + 6 передач), Миллсэп (14 + 14 подборов), Ховард (14 + 16 подборов), Хардуэй (10).

Нью-Йорк - Оклахома-Сити 103:112 (29:24, 26:34, 26:30, 22:24)

НЙ: Роуз (30 + 7 подборов), Порзингис (21 + 5 блок-шотов), Энтони (18 + 8 подборов), Ли (13);

О: Уэстбрук (27 + 18 подборов + 14 передач), Кантер (27 + 10 подборов), Адамс (14 + 10 подборов), Морроу (14), Роберсон (10).

Вашингтон - Сакраменто 101:95 OT (25:19, 25:34, 24:19, 18:20, 9:3)

В: Бил (31 + 6 подборов), Уолл (19 + 8 подборов + 11 передач), Портер (15 + 8 подборов), Гортат (10 + 7 подборов), Убре (10 + 10 подборов);

С: Казинс (36 + 20 подборов), Гей (18), Лоусон (12).

Торонто - Филадельфия 122:95 (33:26, 27:23, 31:22, 31:24)

Т: Лоури (24 + 8 передач), Росс (22), ДеРозан (14), Валанчюнас (12 + 11 подборов), Сиакам (11), Кэрролл (10);

Ф: Ковингтон (20), Окафор (15), Родригез (11 + 7 передач), Ильясова (11 + 6 подборов), Стаускас (11), Холмс (11 + 9 подборов).

Майами - Бостон 104:112 (19:21, 12:27, 42:35, 31:29)

М: Драгич (27 + 17 передач), Уайтсайд (25 + 17 подборов), Ричардсон (12), Макгрудер (11);

Б: Томас (25 + 8 передач), Брэдли (18), Краудер (17), Олиник (14 + 6 подборов), Смарт (12), Зеллер (10 + 7 подборов).

Мемфис - Шарлотт 85:104 (25:25, 14:31, 21:25, 25:23)

М: Марк Газоль (19 + 8 подборов), Конли (14), Мартин (11 + 12 подборов);

Ш: Уокер (21), Лэмб (21 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (14 + 7 подборов), Камински (12).

Миннесота - Юта 103:112 (27:22, 18:28, 24:24, 34:38)

М: ЛаВин (28 + 8 подборов + 8 передач), Таунс (19 + 12 подборов), Уиггинс (13), Рубио (11), Дьенг (11 + 6 подборов), Мухаммад (10);

Ю: Джордж Хилл (24 + 8 подборов), Хэйворд (24), Гобер (16 + 17 подборов), Лайлз (13).