"Днепр" и "Кривбасс" победили в матчах украинской Суперлиги

"Днепр" и "Кривбасс" одержали победы в очередных матчах украинской баскетбольной Суперлиги.

"Днепр" на выезде обыграл "Николаев" со счетом 75:73, причем победный бросок гости совершили лишь за 16 секунд до финальной сирены, когда отличился защитник днепрян Максим Закурдаев. В ответной атаке капитан "Николаева" Алексей Онуфриев допустил потерю, которая и привела к поражению.

В другом матче "Кривбасс" разгромил "Запорожье" со счетом 96:70.

На данный момент "Днепр" вместе с киевским "Будивельником" имеет по 11 выиграных матчей в сезоне и занимает 2-3 местов Суперлиге. "Кривбасс" находится на четвертом месте.

Результаты матчей:

МБК Николаев - Днепр - 73:75 (21:13, 11:18, 20:27, 21:17)

Н: Онуфриев (16 + 5 подборов), Иванов (14), Тонченко (14 + 8 подборов + 5 передач), Кушниров (11 + 7 подборов), Швец (10 + 8 подборов)

Дн: Ревзин (14 + 5 подборов), Тимофеенко (14 + 9 подборов + 4 передачи), Загреба (12 + 9 подборов), Мишула (12 + 5 передач), Закурдаев (8 + 6 подборов + 4 передачи).

Кривбасс - БК Запорожье - 96:70 (23:11, 22:17, 20:18, 31:24)

К: Липовцев (15 + 5 передач), Ворник (15 + 5 подборов), Мальчевский (14), Тихонов (14), Бояркин (12 + 7 передач), Шундель (12), Вильховецкий (8 + 7 передач)

З: Конате (21 + 7 передач), Буренко (19 + 5 подборов + 7 передач), Овдеенко (17 + 5 передач).