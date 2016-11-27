НБА. "Голден Стейт" победил "Миннесоту", "Сан-Антонио" выиграл десятый раз подряд на выезде (результаты матчей)

В Национальной баскетбольной ассоциации прошедшей ночью состоялись пять матчей.

Команда НБА "Сан-Антонио Сперс" одержала десятую подряд выездную победу в регулярном чемпионате. Прошедшей ночью техасцы победили в гостях "Вашингтон Уизардс" - 112:100. Самым результативным в команде стал форвард ЛаМаркус Олдридж, набравший 24 очка. "Сперс" продолжают идти на третьем месте Западной конференции, имея баланс поражений 14/3. Также отметим вчерашние победы других команд Западной конференции. Вице-чемпионы НБА "Голден Стейт Уорриорс" обыграли "Миннесоту" (115:102), "Мемфис" оказался сильнее "Майами" (110:107), а "Оклахома-Сити" благодаря трипл-даблу Расселла Уэстбрука разгромила "Детройт" (106:88). Вашингтон - Сан-Антонио - 100:112 (22:23, 22:31, 32:36, 24:22) В: Бил (25 + 6 подборов + 5 передач), Уолл (21 + 5 передач), Портер (14 + 8 подборов), Моррис (12), Гортат (10 + 10 подборов); САС: Олдридж (24 + 7 подборов), Паркер (20), Леонард (19 + 5 передач), Симмонс (15), Миллс (13). Голден Стейт - Миннесота - 115:102 (30:33, 26:15, 34:25, 25:29) ГС: Карри (34 + 8 подборов + 6 передач), Дюрант (28 + 10 подборов + 5 передач + 6 блок-шотов), Томпсон (23 + 6 подборов); М: ЛаВин (31), Таунс (18 + 9 подборов), Уиггинс (16), Дьонг (15 + 8 подборов). Майами - Мемфис - 107:110 (31:24, 18:27, 33:31, 25:28) Майами: Уэйтерс (28 + 5 подборов + 6 передач), Ричардсон (15 + 5 передач), Уайтсайд (15 + 12 подборов), Уильямс (13), Джонсон (12), Макгрудер (11), Дж. Джонсон (10); Мем: Газоль (28 + 6 передач), Конли (21 + 7 передач), Уильямс (18), Грин (12 + 7 подборов), Аллен (11 + 8 подборов). Оклахома-Сити - Детройт - 106:88 (29:19, 27:27, 21:22, 29:20) ОС: Морроу (21), Оладипо (18 + 6 подборов), Уэстбрук (17 + 13 подборов + 15 передач), Адамс (16 + 9 подборов), Кантер (12); Д: Харрис (21), Смит (14), Колдуэлл-Поуп (10), Моррис (10 + 5 подборов), Драммонд (10 + 8 подборов). Шарлотт - Нью-Йорк - 107:102 (38:22, 20:25, 17:24, 32:31) Ш: Уокер (28), Лэмб (18 + 17 подборов), Камински (14 + 5 подборов), Кидд-Гилкрист (11 + 8 подборов), Зеллер (11 + 10 подборов); НЙ: Порзингис (25 + 6 подборов), Роуз (18 + 8 подборов + 8 передач), Энтони (18 + 8 подборов), Ли (14), Дженнингс (12).

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