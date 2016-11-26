Лидеры Суперлиги "Будивельник" и "Химик" выиграли очередные матчи

В субботу в украинской баскетбольной Суперлиге состоялись три матча регулярного чемпионата, в двух из которых победы одержали лидеры турнира - киевских "Будивельник" и южненский "Химик", сообщает официальный сайт ФБУ.

Киевляне принимали на своей площадке харьковский "Политехник" и без труда обыграли соперника со счетом 68:51. Куда менее амбициозный и титулованный соперник отчаянно защищался и пытался играть на равных с соперником на протяжении трех четвертей. Первую 10-минутку хозяева выиграли с маленьким преимуществом в 4 очка (17:13), а вторую четверть гости и вовсе свели вничью - 17:17. После большого перерыва киевляне выиграли третью четверть 18:14 и только в четвертой сумели с явным преимуществом обыграть соперника - 16:7.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Руслан Отверченко, на счету которого 15 очков.

В свою очередь, "Химик" в гостевом матче в Луцке разгромил "Волыньбаскет" со счетом 54:90.

В турнирной таблице после сегодншних игр у "Будивельника" 11 побед / 4 поражения, "Химика" - 12/1, "Днепра" - 10/4.

Будивельник — Политехник 68:51 (17:13, 17:17, 18:14, 16:7)

Будивельник: Отверченко (15 + 3 подбора + 3 передачи), Дугат (6 + 5 подборов + 4 передачи + 4 потери), Луценко (7 + 3 подбора), Завадский (8 + 10 подборов), Крутоус (4 + 7 передач), Анисимов (10 + 5 подборов), Винтоняк (14 + 12 подборов)

Политехник: Рочняк (18 + 12 подборов), Козлов (12 + 3 подбора), Столкер (9 + 10 подборов), Арабаджи (7 + 4 передачи), Сайниев (5 + 3 подбора)

«Черкасские Мавпы» — «Кремень» 80:68 (16:14, 21:10, 27:23, 16:21)

«Черкаськи Мавпы»: Руслов (6), Сизов (2 + 5 подборов + 4 передачи), Кальниченко (24 + 5 перехватов – 4 потери), Чумаков (10 + 6 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Скапинцев (2) – старт; Д. Харрис (7 + 3 перехвата), И. Ткаченко, Мирошниченко (9), Давидюк (3), Полюляк (4), Воевода, С. Дэвис (13 + 7 подборов).

«Кремень»: Вудсон (15 + 2 блок-шота), Шостуха (11 + 7 подборов), Луговцов (4), Скрипец (7 + 4 передачи), Тищенко (20 + 8 подборов + 4 перехвата – 7 потерь) – старт; Кожемякин (1), Ясиненко (2), Зозуля (8), Хамзаев (0).

Волыньбаскет — Химик 50:94 (9:31, 19:22, 10:23, 12:18)

Волыньбаскет: Коцько (3 + 4 передачи), Тимощук, Фурс (2), Герасимчук, Дикий (11 + 10 подборов) – старт; Глушко, Кисильчук (9 – 4 потери), Шкондя (15), Дейна, Моторчук (8)

Химик: Сидоров (13 + 9 подборов), Прокопенко (16 + 3 перехвата), Конев (6 + 5 подборов + 7 передач), Павлов (17), Антипов (8 + 5 передач) – старт; Беджарано (3 + 5 подборов + 5 передач), Беликов (9), Рябчук (9 + 5 передач), Петров (10 + 10 подборов), Мещеряков (3)