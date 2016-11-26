"Финикс" украинца Лэня проиграл "Миннесоте" в очередном матче НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на субботу состоялось 15 матчей, в одном из которых команда украинского легионера Алексея Лэня "Финикс Санс" проиграла "Миннесоте Тимбервулз", сообщает офицальный сайт лиги.

Гости получили минимальное преимущество уже по итогам первой 12-минутки, выиграв ее со счетом 29:27. Впрочем, затем "олнечные" не только выровняли ситуацию на площадке, но и создали себе приличное преимущество. Вторую четверть они выиграл со счетом 25:18, а третью - 23:20, уходя на перерыв перед последней 12-минуткой с преимуществом в 8 очков.

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Тем не менее, именно заключительная четверть стала решающей в матче, полностью перевернув ход всей игры. "Тимбервулз" выиграли со счетом 31:10, обеспечив себе преимущество в общем счете в 13 пунктов.

Украинец Лэнь отыграл 29 минут на площадке, реализовав 3 из 6 бросков с игры. На его счету 6 очков и 11 подборов. Вместе с тем, Алексей допустил семь потерь, что крайне плохой показатель.

Бостон — Сан-Антонио — 103:109 (32:22, 16:24, 26: 29, 29:34)

Б: Томас (24 + 8 передач), Брэдли (19 + 8 подборов), Краудер (18 + 5 передач), Хорфорд (12 + 10 подборов + 3 блок-шота), Смарт (9 + 10 передач)

САС: Леонард (25 + 10 подборов), Миллс (19), Ли (15 + 12 подборов), Бертанс (15), Грин (11 + 7 подборов + 4 блок-шота), Олдридж (10)

Орландо – Вашингтон — 91:94 (14:26, 24:22, 30:24, 23:22)

О: Ибака (19 + 8 подборов + 4 блок-шота), Вучевич (17 + 17 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Пэйтон (15 + 5 подборов + 5 передач), Фурнье (11), Гордон (9 + 7 подборов)

В: Уолл (26 + 7 подборов + 10 передач + 3 перехвата), Портер (19 + 7 подборов), Бил (14 + 8 передач), Гортат (12 + 9 подборов), Моррис (11 + 3 перехвата).

Кливленд – Даллас — 128:90 (36:16, 36:22, 24:17, 32:35)

К: Лав (27 + 10 подборов + 3 перехвата), Ирвинг (25), Джеймс (19 + 5 подборов + 11 передач), Томпсон (11 + 12 подборов).

Д: Новицки (15), Сет Карри (13), Барнс (12 + 5 подборов), Андерсон (10), Пауэлл (10),, Богут (2 + 11 подборов)

Нью-Йорк – Шарлотт — 113:111 OT(30:28, 22:28, 27:18, 25:30, 9:7)

НЙ: Энтони (35 + 14 подборов + 5 передач), Роуз (16), Порзингис (16 + 8 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Ли (12), Ноа (6 + 8 подборов) – старт; Холидэй (9), О’Куинн (8), Эрнангомес (6 + 9 подборов), Дженнингс (3), Кузминскас (2), Вуячич (0).

Ш: Белинелли (19), Батюм (18 + 9 подборов + 9 передач), Уокер (17 + 5 подборов + 4 перехвата), Зеллер (15 + 6 подборов), Камински (13 + 9 подборов)

Филадельфия – Чикаго — 89:105 (19:23, 28:34, 17:33, 25:15)

Ф: Ильясова (14 + 7 подборов), Стаускас (13 + 5 подборов), Холмс (13 + 5 подборов + 3 блок-шота), Томпсон (11 + 5 подборов), Бэйлесс (11), Окафор (10 + 6 подборов)

Ч: Батлер (26), Уэйд (26 + 5 подборов), Гибсон (12 + 6 подборов), Лопес (10), Рондо (6 + 8 подборов + 10 передач)

Детройт – Клипперс — 108:97 (35:23, 22:25, 25:32, 26:17)

Д: М-с Моррис (17), Смит (16 + 7 передач), Колдуэлл-Поуп (16 + 10 передач), Драммонд (16 + 10 подборов + 3 блок-шота), Харрис (15), старт; Луэр (11 + 11 подборов)

ЛАК: Редик (24), Гриффин (24), Кроуфорд (14 + 5 подборов), Джордан (12 + 9 подборов), Пол (8 + 15 передач + 5 потерь)

Юта – Атланта — 95:68 (24:23, 24:11, 13:14, 34:20)

Ю: Хэйворд (24 + 7 подборов), Хилл (23 + 5 подбров), Лайлс (13 + 10 подборов + 5 потерь), Гобер (10 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Джонсон (4 + 11 подборов)

А: Шредер (16), Миллсэп (11 + 5 подборов), Сефолоша (11 + 7 подборов)

Милуоки – Торонто — 99:105 (24:27, 18:20, 25:26, 32:32)

М: Адетокумбо (29 + 6 подборов + 11 передач), Снелл (16), Паркер (14), Деллаведова (11 + 8 передач), Монро (8 + 10 подборов)

Т: ДеРозан (26 + 7 подборов), Лоури (19 + 5 подборов + 6 передач), Кэрролл (14), Валанчюнас (12 + 6 подборов), Паттерсон (11)

Мемфис – Майами — 81:90 (19:28, 20:17, 18:26, 24:19)

Мем: Конли (16), Грин (14), Марк Газоль (9 + 5 блок-шотов), Мартин (6 + 12 подборов)

Майами: Джонсон (22 + 5 подборов), Уэйтерс (15), Дж. Джонсон (13 + 6 подборов), Ричардсон (12), Макгрудер (10), Уайтсайд (4 + 12 подборов)

Индиана – Бруклин — 118:97 (28:23, 30:20, 34:22, 26:32)

И: Робинсон (20 + 6 подборов), Стаки (18), Джефферсон (16), Тернер (16 + 8 подборов + 4 блок-шота), Эллис (14), Янг (11), Тиг (9 + 9 подборов + 8 передач + 3 перехвата)

Б: Лопес (20), Килпатрик (16 + 7 передач), Букер (10 + 10 подборов + 3 перехвата), Феррелл (10), Фой (10)

Денвер – Оклахома-Сити — 129:132 OT (30:31, 33:31, 26:22, 33:38, 7:10)

Д: Чендлер (32 + 12 подборов), Нельсон (21 + 11 передач), Мюррэй (20), Мудиай (17 + 5 передач), Фарид (12 + 8 подборов), Нуркич (8 + 7 подборов)

ОС: Уэстбрук (36 + 12 подборов + 18 передач + 7 потерь), Оладипо (26 + 7 передач), Ловернь (15), Сабонис (13 + 6 подборов), Кантер (11), Морроу (10), Грант (6).

Финикс – Миннесота — 85:98 (27:29, 25:18, 23:20, 10:31)

Ф: Блэдсоу (23 + 6 подборов + 10 передач + 7 потерь), Найт (15), Букер (11), Крисс (9), Лень (6 + 11 подборов + 4 блок-шота + 7 потерь)

М: Уиггинс (25 + 5 подборов), Таунс (22 + 10 подборов), ЛаВин (13), Рубио (11 + 5 перехватов + 5 потерь), Дьонг (11 + 7 подборов + 3 перехвата + 4 блок-шота)

Портленд – Нью-Орлеан — 119:104 (32:34, 34:23, 34:26, 19:21)

П: Лиллард (27 + 11 передач), МакКоллум (24), Харклесс (19 + 11 подборов), Леонард (15 + 9 подборов), Пламли (12 + 14 подборов + 8 передач),

НО: Дэвис (31 + 13 подборов + 5 блок-шотов), Холидэй (16 + 5 передач), Мур (15), Фрэйзер (11 + 6 передач), Джонс (11)

Лейкерс – Голден Стэйт — 85:109 (20:30, 23:23, 21:27, 21:29)

ЛАЛ: Кларксон (20 + 5 перехватов), Уильямс (13), Нэнс (11 + 7 подборов), Ингрэм (8 + 9 подборов), Робинсон (6 + 10 подборов)

ГС: Дюрант (29 + 7 подборов + 9 передач), Карри (24 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Томпсон (18 + 7 подборов), Грин (12 + 8 подборов + 3 перехвата)

Сакраменто – Хьюстон — 104:117 (19:38, 31:30, 24:22, 30:27)

С: Казинс (32 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Лоусон (12), Барнс (12), Гэй (10 + 3 перехвата), Куфос (10 + 5 подборов)

Х: Харден (23 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Ариза (18 + 9 подборов), Капела (17 + 10 подборов), Гордон (14), Андерсон (13), Брюэр (10), Нене (10), Беверли (7 + 7 подборов + 6 передач)