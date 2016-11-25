Лэнь побил украинский рекорд НБА по количеству дабл-даблов

Украинский центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" Алексей Лэнь вчера в матче с "Орландо Мэджик" побил украинский рекорд по количеству дабл-даблов в НБА. Об этом сообщает Sport Arena.

За 35 минуты игры против команды из штата Флорида Лэнь набрал 17 очков и 12 подборов. Этот дабл-дабл стал для Лэня пятым в сезоне и 34-м в карьере, что позволило Алексею превзойти показатель Виталия Потапенко, представлявшего Украину в НБА с 1996 по 2007 года.

Потапенко отыграл в главной баскетбольной лиге мира 610 матчей и 33 раза покидал площадку с двухзначным количеством очков и подборов. Лэнь делает дабл-даблы в три раза чаще – 34 случая в 205 матчах.

На счету двукратного чемпиона НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислава Медведенко шесть дабл-даблов в лиге, у Алексея Печерова - два дабл-дабла, у Александра Волкова, Кирилла Фесенко и Вячеслава Кравцова - по одному такому достижению.

Напомним, Алексей Лэнь является воспитанником "Днепра" и университета Мэрилэнд. В НБА он проводит свой четвертый сезон, набирая в течение карьеры 6,7 очка и 6,2 подбора в среднем за игру.