Суперлига: "Будивельник" обыграл "Кремень", победы БИПА и Черкасских Мавп

В четверг в чемпионате Украины по баскетболу среди команд Суперлиги состоялись три матча, в центральном из которых "Будивельник" обыграл в столичном СК "Меридиан" "Кремень" из Кременчуга, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Игра в Киеве проходила в приблизительно равной борьбе, а решающий рывок киевлянам удался только в четвертой четверти. "Будивельник" проиграл первую четверть 16:18, а затем сумел выровнять игру и даже выйти вперед с минимальным преимуществом по итогам второй - 23:18 и 39:36 в общем счете. После перерыва команды свели вничью третью четверть (26:26), а в четвертой хозяева совершили рывок - 25:16.

Лучшими игроками матча в составе победителей стали Руслан Отверченко (19 очков, 2 подбора, 4 передачи, 1 перехват) и Артем Анисимов, на счету которого 18 очков, 3 подбора и 4 передачи.

В других матчах дня "Волыньбаскет" проиграла одесской "БИПА" (70:89), а "Черкасские Мавпы" обыграли харьковский "Политехник" - 92:84.