НБА. Украинец Лэнь провел лучший матч сезона, "Голден Стейт" набросал 149 очков в корзину "Лейкерс" (результаты матчей)

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь прошедшей ночью провел свой лучший матч в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче с "Орландо" уроженец Антрацита стал самым результативным игроком в своей команде. За 34 минуты на площадке Лэнь, вновь вышедший в стартовой пятерке команды, набрал 17 очков, 12 подборов и 2 блок-шота. В свою очередь, "Финикс" обыграл соперника со счетом 92:87, добыв свою пятую победу в сезоне.

В других встречах отметим разгромную победу вице-чемпионов НБА "Голден Стейт Уорриорс" над "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 149:106. При этом, команда Стива Керра, набрав 46 передач за матч, переписала несколько собственных рекордов в НБА.

Также примечательными стали победы ведущих команд конференций "Кливленда" над "Портлендом" (137:125), "Лос-Анджелес Клипперс" над "Далласом" (124:104) и "Сан-Антонио" над "Шарлотт" (119:114). Успех "Сперс" стал для команды восьмым подряд в выездных матчах.

Результаты матчей:

Орландо - Финикс - 87:92 (22:24, 22:22, 22:22, 21:24)

О: Фурнье (25), Вучевич (21 + 13 подборов), Огастин (12);

Ф: Лэнь (17 + 12 подборов), Бледсоу (16 + 9 подборов + 5 передач), Найт (12), Букер (11), Крисс (10), Такер (10 + 7 подборов).

Голден Стейт - Лос-Анжелес Лейкерс - 149:106 (41:26, 39:23, 26:29, 43:28)

ГС: Карри (31 + 9 передач + 5 подборов), Дюрант (28 + 6 подборов + 5 передач), Томпсон (26), Кларк (21);

ЛА: Уильямс (16), Кларксон (16), Ингрэм (16), Мозгов (12).

Даллас - Клипперс - 104:124 (26:32, 19:36, 25:25, 34:31)

Д: Барнс (22), Мэттьюз (18), Андерсон (12), Гибсон (11), Новицки (10 + 6 подборов);

ЛАК: Риверс (22), Пол (18), Джордан (16 + 8 подборов), Спейтс (16 + 12 подборов), Кроуфорд (15), Гриффин (12 + 7 передач), Редик (10)

Шарлотт - Сан-Антонио - 114:119 (28:30, 32:29, 24:25, 30:35)

Ш: Уокер (26 + 9 подборов + 7 передач), Батюм (13 + 7 подборов), Камински (13 + 8 подборов + 5 передач), Белинелли (12), Хоуз (11), Кидд-Гилкрист (10), Уильямс (10 + 5 подборов), Хибберт (10);

САС: Леонард (30 + 5 подборов), Олдридж (23 + 7 подборов), Грин (16), Бертаньш (11), Паркер (11).

Филадельфия - Мемфис - 99:104 2OT (26:20, 25:23, 20:20, 15:23, 13:18)

Ф: Ильясова (22 + 12 подборов), Ковингтон (19 + 10 подборов), Бэйлесс (18 + 6 подборов + 6 передач), Эмбиид (12 + 11 подборов), Стаускас (10 + 5 подборов);

М: Газоль (27), Конли (25 + 9 подборов + 9 передач), Рэндольф (11 + 6 подборов), Грин (10 + 11 подборов).

Кливленд - Портленд - 137:125 (46:31, 35:29, 31:32, 25:33)

К: Лав (40 + 8 подборов), Джеймс (31 + 10 подборов + 13 передач), Ирвинг (20 + 6 передач), Фрай (14);

П: Лиллард (40 + 7 подборов + 11 передач), Пламли (19), Тернер (17), Макколлум (13), Харклесс (11 + 7 подборов).

Индиана - Атланта - 85:96 (24:31, 20:18, 22:25, 19:22)

И: Янг (24 + 7 подборов), Эллис (19), Джордж (18 + 6 подборов), Тиг (11 + 8 передач);

А: Ховард (23 + 20 подборов), Миллсэп (18 + 11 подборов + 5 передач), Дилэйни (13), Мускала (13).

Бруклин - Бостон 92:111 (16:30, 33:21, 17:28, 26:32)

Брук: Килпатрик (23), Букер (18 + 12 подборов), Богданович (14 + 8 подборов), Лопес (13), Харрис (12)

Бос: Томас (23 + 5 передач), Брэдли (22 + 7 подборов), Хорфорд (17 + 8 передач), Краудер (15), Олиник (10), Жеребко (10).

Детройт - Майами - 107:84 (28:16, 28:26, 30:22, 21:20)

Д: Колдуэлл-Поуп (22), Драммонд (18 + 15 подборов), Харрис (17), Удрих (12), Луэр (11);

М: Т. Джонсон (17 + 7 передач), Дж. Джонсон (15), Макгрудер (12), Уэйтерс (11).

Хьюстон - Торонто - 102:115 (20:24, 19:30, 35:36, 28:25)

Х: Харден (29 + 6 подборов + 15 передач), Андерсон (13), Капела (12 + 6 подборов), Ариза (11), Беверли (10 + 10 подборов);

Т: ДеРозан (24 + 5 подборов + 9 передач), Кэрролл (20), Джозеф (17), Лаури (17 + 9 передач), Валанчюнас (15 + 16 подборов), Росс (14)

Юта - Денвер - 108:83 (36:27, 17:20, 31:14, 24:22)

Юта: Джордж Хилл (22 + 5 подборов), Хэйворд (22 + 7 передач), Гобер (19 + 13 подборов), Худ (16), Диао (11);

Д: Мюррэй (23), Чендлер (13 + 9 подборов).

Нью-Орлеан - Миннесота 117:96 (31:26, 22:24, 36:18, 28:28)

НО: Дэвис (45 + 10 подборов), Джонс (17 + 7 подборов), Мур (12), Фрэйзер (11 + 8 передач);

М: ЛаВин (26), Уиггинс (13), Дьонг (13 + 8 подборов), Мухаммад (11).

Сакраменто - Оклахома Сити - 106:101 (27:27, 24:21, 36:27, 29:26)

С: Казинс (36 + 13 подборов), Колисон (21 + 6 передач), Гей (17 + 9 подборов);

О: Уэстбрук (31 + 11 подборов + 9 передач), Оладипо (18 + 6 подборов), Адамс (11), Роберсон (10), Кантер (10 + 7 подборов).