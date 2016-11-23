Женская сборная Украины по баскетболу сенсационно победила чемпионок Европы из Сербии

Сборная Украины второй раз в ходе отборочного турнира к женскому Евробаскету-2017 победила команду Сербии, которая является действующим чемпионом Европы.

Первый раз украинки сенсационно победили сербок 20 февраля 2016 года в киевском Дворце спорта, а сегодня повторили успех в Белграде, что является еще большей неожиданностью. Игра завершилась со счетом 88:82, а лучшей в составе украинской команды стала форвард Алина Ягупова - на ее счету 22 очка, 8 подборов и 7 передач.

Несколько дней назад, после победы над Германией в Одессе (85:61), Украина досрочно квалифицировалась на Евробаскет-2017, но сегодняшняя победа позволила команде Владимира Холопова выйти из своей группы с первого места. В шести матчах отборочного цикла "желто-синие" добыли шесть побед.

Сербия - Украина - 82:88 (20:27, 19:22, 26:20, 17:19)

Украина: Ягупова (22 + 8 подборов + 7 передач), Зарицкая (20), Мосс (18 + 5 подборов + 6 потерь), Бережинская (14), Дорогобузова (7 + 10 подборов), Удоденко (5 + 4 подбора), Дубровина (2), Ольховик (0).

Напомним, женский Евробаскет пройдет в Чехии с 16 по 27 июня года. Жеребьевка турнира состоится через две недели.