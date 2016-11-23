НБА. "Лейкерс" справились с "Оклахомой", "Атланта" проиграла "Нью-Йорку" (результаты матчей)

Команда "Оклахома-Сити Тандер" проиграла "Лос-Анджелес Лейкерс" в центральном матче прошедшего дня в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 111:109, а победный бросок совершил защитник калифорнийцев Ник Янг за шесть секунд до финальной сирены. Теперь обе команды имеют одинаковый баланс побед и поражений (8/7) и занимают 6-7 место в турнирной таблице Западной конференции

Также отметим неожиданное поражение "Атланты Хоукс" в игре с "Нью-Орлеан Пеликанс". Гости выиграли матч со счетом 112:92 - эта победа стала для них третьей подряд и пятой в сезоне, благодаря чему они поднялись на 12-е место в Западной конференции. "Атланта", которая, наоборот, проиграла пятый раз в регулярном чемпионате, осталась на второй позиции в Восточной конференции.

Результаты матчей:

Лейкерс - Оклахома-Сити - 111:109 (29:16, 20:32, 31:26, 31:35)

ЛАЛ: Кларксон (18), Янг (17), Мозгов (16), Уильямс (13 + 5 передач), Кальдерон (12 + 6 подборов), Ингрэм (11)

ОС: Уэстбрук (34 + 8 подборов + 13 передач), Адамс (20 + 6 подборов), Оладипо (14), Ловернь (12 + 7 подборов), Кантер (10 + 5 подборов).

Атланта - Нью-Орлеан - 94:112 (14:34, 30:32, 27:29, 23:17)

А: Шредер (14 + 7 передач), Корвер (14), Миллсэп (10 + 8 подборов), Дилэйни (10), Хардуэй (10), Принс (10);

НО: Фрэйзер (21 + 5 подборов + 14 передач), Джонс (17 + 6 подборов), Мур (15), Холидэй (15), Дэвис (13), Хилл (11).

Нью-Йорк - Портленд - 107:103 (28:33, 32:25, 21:23, 26:22)

НЙ: Порзингис (31 + 9 подборов), Роуз (18 + 5 передач), Энтони (17 + 6 подборов), Кузминскас (10);

П: Лиллард (22 + 5 подборов + 6 передач), МакКоллум (16 + 5 подборов + 5 передач), Харклесс (15 + 8 подборов), Дэвис (14 + 10 подборов), Тернер (11).

Денвер - Чикаго - 110:107 (19:31, 41:29, 31:28, 19:19)

Д: Мюррей (24 + 6 подборов), Чендлер (16 + 9 подборов), Галлинари (15 + 5 подборов), Нуркич (14 + 14 подборов), Бартон (10), Нельсон (10 + 7 передач);

Ч: Батлер (35 + 8 подборов + 5 передач), Уэйд (22), Рондо (13 + 11 подборов + 8 передач), Гибсон (12 + 10 подборов), Лопес (12 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Миротич (11).