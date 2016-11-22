"Химик" проиграл турецкой "Каршияке" в баскетбольной Лиге чемпионов

В Южном (Одесская область) завершился матч 6-го тура баскетбольной Лиги чемпионов, в котором "Химик" принимал турецкую "Каршияку" и уступил сопернику с разницей в 18 очков, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 60:78.

Украинский клуб на равных сражался с соперником в первой половине игры. "Химик" проиграл стартовую четверть с минимальным отставанием в 3 очка 13:16 и свел вничью вторую (16:16), что оставляло неплохие перспективы команде на продолжение борьбы после перерыва.

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Однако, в третьей 10-минутке все решила мощная и быстрая игра турецкой команды, которая выиграла отрезок с разницей в 15 очков - 26:9. Победа в заключительной четвертой 10-минутке с разницей "+2" (22:20) стала лишь слабым утешением для хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал Александр Антипов, который набрал 16 очков

Таким образом, после 6-ти туров соревнований, на счету южненцев по-прежнему 1 победа при 5 поражениях. Команда занимает последнее 8-е место в турнирной таблице Группы В.