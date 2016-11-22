Жеребьевка Евробаскета-2017: сборная Украины попала в израильскую группу

Сегодня в Стамбуле состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу 2017 года, который состоится в четырех странах - Турции, Финляндии, Румынии и Израиле.

Сборная Украины проведет групповой турнир в Тель-Авиве. Кроме хозяев группы, соперниками команды Евгения Мурзина стали Литва, Грузия, Италия и Германия.

Полностью группы выглядят таким образом:

Группа В (Тель-Авив): Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия, Германия;

Группа А (Хельсинки): Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия, Словения;

Группа С (Клуж-Напока): Хорватия, Чехия, Испания, Черногория, Румыния, Венгрия;

Группа D (Стамбул): Великобритания, Россия, Сербия, Латвия, Турция, Бельгия.

Из каждой группы в 1/8 финала турнира выйдут по четыре лучшие команды. Плей-офф турнира состоится на стамбульской арене "Синан Эрдем Даум".

Напомним, Евробаскет-2017 состоится с 31 августа по 17 сентября.

Ранее сборная Украины квалифицировалась на Евробаскет-2017 через отборочный этап.