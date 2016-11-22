НБА. Дабл-дабл Лэня не помог "Финиксу" обыграть "Вашингтон", победы "Голден Стейт" и "Сан-Антонио" (результаты матчей)

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь потерпел со своей командой очередное поражение в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Прошедшей ночью "Финикс" проиграл "Вашингтону" со счетом 101:106. Лэнь появился в стартовой пятерке команды и сделал свой третий дабл-дабл в сезоне - за 30 минут на площадке он набрал 11 очков, 10 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота.

В других матчах отметим победы лидеров Западной конференции "Голден Стейт" разгромил "Индиану" (120:83), "Сан-Антонио" выиграл техасское дерби у "Далласа" (96:91), а "Лос-Анджелес Клипперс" одержали важную победу над "Торонто" (123:115).

Результаты матчей:

Вашингтон - Финикс 106:101 (26:20, 24:26, 25:34, 31:21)

В: Бил (42), Уолл (18 + 15 передач), Гортат (10 + 13 подборов)

Ф: Букер (30), Бледсо (29 + 9 подборов + 6 передач), Лэнь (11 + 10 подборов).

Индиана - Голден Стейт 83:120 (21:34, 21:27, 29:39, 12:20)

И: Стаки (21), Янг (14), Тиг (11);

Г: Томпсон (25), Карри (22 + 6 передач + 6 подборов), Дюрант (14 + 11 подборов + 6 передач), Грин (10 + 9 подборов + 7 передач), Кларк (10).

Сан-Антонио - Даллас 96:91 (24:28, 24:21, 25:24, 23:18)

СА: Ленард (24 + 9 подборов), Миллз (17), Пау Газоль (16 + 8 подборов), Ли (12);

Д: Карри (23), Мэттьюз (20 + 5 подборов), Барнс (20 + 9 подборов).

Лос-Анжелес Клипперс - Торонто Рэпторс - 123:115 (23:19, 31:26, 34:34, 35:36)

ЛА: Гриффин (26 + 7 подборов + 7 передач), Пол (26 + 12 передач), Редик (20), Джордан (17 + 15 подборов), Кроуфорд (12), Мба а Муте (10)

Т: Лаури (27 + 7 передач + 6 подборов), ДеРозан (25 + 7 передач), Валанчюнас (15 + 8 подборов), Паттерсон (14 + 6 подборов), Джозеф (12), Пауэлл (11).

Филадельфия - Майами 101:94 (24:30, 22:15, 32:31, 23:18)

Ф: Эмбиид (22 + 5 подборов), Хендерсон (19), Окафор (15), Ильясова (10 + 11 подборов);

М: Уайтсайд (32 + 13 подборов), Уэйтерс (19), Драгич (10 + 7 передач).

Шарлотт - Мемфис 90:105 (22:32, 23:37, 26:15, 19:21)

Ш: Камински (23), Уокер (17), Хоуз (14 + 10 подборов), Белинелли (14), Кидд-Гилкрист (11 + 10 подборов)

М: Конли (31), Рэндолф (14 + 8 подборов), Марк Газоль (13 + 8 подборов + 9 передач), Аллен (12), Грин (12 + 8 подборов), Картер (10).

Детройт - Хьюстон 96:99 (25:18, 21:33, 29:28, 21:20)

Д: Колдуэлл-Поуп (26), Моррис (13), Драммонд (13 + 16 подборов + 4 перехвата), Смит (10 + 8 передач), Луэр (12 + 8 подборов);

Х: Харден (28 + 8 подборов + 11 передач), Капела (15 + 12 подборов), Ариза (14 + 6 подборов), Деккер (12), Андерсон (10 + 6 подборов).

Милуоки - Орландо 93:89 (20:27, 29:17, 20:30, 24:15)

М: Паркер (22 + 3 перехвата), Адетокумбо (21 + 10 подборов + 10 передач), Бизли (14);

О: Ибака (21 + 8 подборов), Фурнье (18 + 5 подборов), Бийомбо (13 + 10 подборов), Грин (11).

Миннесота - Бостон 93:99 (21:23, 31:19, 29:26, 12:31)

М: Таунс (27 + 18 подборов), Дьенг (20 + 10 подборов), Уиггинс (14), ЛаВин (11), Бьелица (10).

Б: Томас (29), Хорфорд (20 + 6 подборов + 5 передач), Брэдли (13), Розир (12).