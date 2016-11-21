Киевский "Будивельник" подписал контракт с "летающим" американцем

Киевский "Будивельник" подписал контракт до конца сезона с американским форвардом Ди Джеем Стивенсом, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний форвард имеет опыт выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации - в сезоне 2013/14 он провел несколько матчей за "Милуоки Бакс" После этого он выступал в турецком "Анадолу Эфес", греческом "Илисиакосе" и российском "Зените".

В прошлогоднем Еврокубке, играя за "Зенит", Стивенс набирал 7,6 очка и делал 5,2 подбора в среднем за игру.

Как отмечает Sport Arena, Стивенс также известен своим умением совершать яркие слэм-данки. В базе авторитетного ресурса DraftExpress, который специализируется на оценке игроков перед драфтом, Стивенс был и остается баскетболистом с самым высоким вертикальным прыжком во время официальных замеров НБА.

Напомним, на данный момент киевский "Будивельник" занимает третье место в чемпионате украинской Суперлиги, уступая южненскому "Химику" и "Днепру".