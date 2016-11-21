НБА. "Чикаго" победил "Лейкерс", трипл-дабл Уэстбрука не помог "Оклахоме" справиться с "Индианой" (результаты матчей)

"Чикаго Буллс" победил "Лос-Анджелес Лейкерс" в центральном матче прошедшего дня в Национальной баскетбольной ассоциации. Игра завершилась со счетом 118:110, а героем встречи стал форвард хозяев Джимми Батлер, набравший 40 очков.

Эта победа стала девятой для "Чикаго" в нынешнем сезоне и позволила команде подняться на четвертое место в Восточной конференции. При этом "Лейкерс", которые теперь имеют по семь побед и поражений, вопреки предсезонным прогнозам все еще находятся в Топ-8 Западной конференции.

В других матчах отметим неожиданное поражение "Атланты" от "Нью-Йорк Никс", а также трипл-дабл Рассела Уэстбрука за "Оклахому-Сити", который, тем не менее, не помог его команде обыграть "Индиану".

Результаты матчей:

Лейкерс - Чикаго - 110:118 (30:30, 31:32, 24:28, 25:28)

ЛАЛ: Уильямс (25), Нэнс (18 + 6 подборов), Янг (15 + 6 подборов), Рэндл (14);

Ч: Батлер (40 + 7 подборов + 6 передач), Кэнэн (17), Миротич (15 + 15 подборов), Гибсон (15 + 7 подборов), Лопес (12 + 11 подборов).

Оклахома-Сити - Индиана - 111:115 OT (21:30, 33:28, 16:21, 33:24, 8:12)

ОС: Уэстбрук (31 + 11 подборов + 15 передач), Кантер (16), Оладипо (14 + 6 передач), Адамс (8 + 8 подборов)

И: Тиг (30 + 5 подборов + 9 передач), Янг (20 + 11 подборов), Робинсон (16 + 11 подборов), Тернер (15 + 9 подборов), Эллис (12 + 7 передач + 8 потерь), Брукс (10).

Нью-Йорк - Атланта - 104:94 (24:20, 22:21, 29:25, 29:28)

НЙ: Энтони (31 + 7 подборов), Порзингис (19 + 11 подборов), Роуз (14 + 7 передач), Ли (14 + 5 подборов + 5 передач);

А: Миллсэп (19 + 7 подборов + 5 передач), Ховард (18 + 18 подборов), Корвер (17), Бэйзмор (12 + 5 передач), Хардуэй (12).

Бруклин - Портленд - 109:129 (29:32, 35:38, 20:29, 25:30)

Б: Лопес (21 + 6 подборов), Букер (16), Богданович (15), Уайтхэд (11), Хэмилтон (11);

П: Макколлум (33 + 5 передач), Тернер (19), Лиллард (18), Крэбб (14), Ленард (14 + 11 подборов), Харклесс (10).

Сакраменто - Торонто - 102:99 (36:28, 22:35, 28:18, 16:18)

С: Гэй (23 + 9 подборов), Казинс (19 + 10 подборов), Коллисон (15 + 9 передач), Аффлало (14 + 5 подборов);

Т: Лоури (25 + 8 подборов + 6 передач), Валанчюнас (23 + 14 подборов), Кэрролл (17), ДеРозан (12 + 9 подборов), Паттерсон (11 + 5 подборов).

Денвер - Юта - 105:91 (24:14, 29:27, 23:22, 29:28)

Д: Мюррэй (18), Чендлер (17), Нуркич (16 + 11 подборов), Галлинари (13 + 5 подборов + 6 передач), Йокич (12 + 5 подборов), Мудиай (10 + 8 подборов + 8 передач);

Ю: Хэйворд (25 + 7 подборов), Экзам (10 + 6 подборов), Худ (10 + 5 подборов), Джонсон (10 + 5 подборов).