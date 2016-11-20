НБА. Украинец Лэнь не помог "Финиксу" победить "Филадельфию", успехи "Клипперс" и "Уорриорс" (результаты матчей)

Украинский центровой Алексей Лэнь не смог помочь своей команде, "Финикс Санс" победить "Филадельфию" в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

"Финикс" проиграл гостевую встречу со счетом 105:120. Лэнь вышел на площадку в стартовой пятерке, набрав за игру 9 очков, 7 подборов и 2 блок-шота. При этом, украинец реализовал лишь один штрафной бросок из шести.

В других матчах отметим победы лидером Западной конференции. Вице-чемпионы НБА "Голден Стейт Уорриорс" в результативной встрече обыграли "Милуоки Бакс" (124:121), а "Лос-Анджелес Клипперс" оказались сильнее "Чикаго Буллс" (102:95).

Результаты матчей:

Филадельфия - Финикс - 120:105 (32:19, 26:29, 34:27, 28:30)

Фил: Эмбиид (26 + 7 подборов), Стаускас (21), Томпсон (14), Хендерсон (11 + 5 подборов), Ильясова (11), Шарич (10 + 7 подборов);

Фин: Блэдсоу (27 + 5 подборов + 6 передач), Найт (12), Уильямс (12 + 11 подборов), Букер (10), Лэнь (9 + 7 подборов).

Милуоки - Голден Стейт - 121:124 (37:28, 29:41, 26:34, 29:21)

М: Адетокумбо (30 + 6 передач), Паркер (28 + 5 подборов + 5 передач), Деллаведова (10 + 5 передач);

ГС: Дюрант (33 + 6 подборов + 5 передач), Томпсон (29), Карри (20 + 5 подборов + 5 передач), Грин (10 + 5 подборов), Игуодала (10).

Клипперс - Чикаго - 102:95 (23:33, 24:19, 25:25, 30:18)

ЛАК: Гриффин (26 + 13 подборов + 5 передач), Пол (19 + 8 передач), Спейтс (16), Редик (10);

Ч: Уэйд (28 + 8 подборов), Батлер (22 + 6 подборов), Гибсон (11), Лопес (10 + 6 подборов).

Хьюстон - Юта - 111:102 (28:22, 27:22, 26:26, 30:32)

Х: Харден (31 + 10 передач), Капела (20 + 8 подборов + 5 передач), Гордон (20 + 7 подборов + 6 передач), Нене (16 + 6 подборов);

Ю: Худ (25), Лайлс (21 + 5 подборов), Гобер (12 + 14 подборов), Экзам (10), Хэйворд (9 + 7 подборов)... Боломбой (0).

Нью-Орлеан - Шарлотт - 121:116 OT (21:23, 26:23, 27:39, 34:23, 13:8)

НО: Дэвис (38 + 16 подборов), Гэллоуэй (23 + 7 подборов), Холидэй (22 + 9 передач), Фрэйзер (17 + 8 передач);

Ш: Уокер (25 + 7 подборов + 5 передач), Белинелли (22 + 10 подборов + 5 передач), Камински (15 + 5 подборов), Уильямс (13), Батюм (13 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (10 + 13 подборов).

Вашингтон - Майами - 111:114 (35:33, 24:27, 23:31, 29:23)

В: Уолл (34 + 8 передач), Бил (34 + 5 подборов), Гортат (10 + 16 подборов);

М: Драгич (22 + 6 передач), Уайтсайд (18 + 18 подборо), Дж. Джонсон (17), Уэйтерс (16 + 8 передач), Ричардсон (15 + 7 подборов), Уильямс (12 + 5 подборов).

Орландо - Даллас - 95:87 (17:16, 27:29, 22:24, 29:18)

О: Огастин (18 + 6 передач), Ибака (15 + 9 подборов), Вучевич (12 + 12 подборов), Бийомбо (13 + 10 подборов), Фурнье (11 + 7 подборов);

Д: Гибсон (26 + 6 подборов), Сет Карри (13), Мэттьюз (13), Барнс (11 + 6 подборов).

Детройт - Бостон - 92:94 (23:30, 24:20, 26:21, 19:23)

Д: Моррис (24 + 5 подборов), Драммонд (20 + 17 подборов), Харрис (19), Смит (12 + 7 передач);

Б: Томас (24 + 8 передач), Хорфорд (18 + 11 подборов + 5 передач), Брэдли (13), Жеребко (9 + 6 подборов).

Мемфис - Миннесота - 93:71 (18:16, 25:23, 22:13, 28:19)

Мем: Грин (19 + 8 подборов), Рэндолф (18 + 7 подборов), Конли (13), Харрисон (13 + 7 передач), Эннис (11 + 7 подборов);

Мин: ЛаВин (22), Таунс (17), Дьонг (9 + 11 подборов).