Женская сборная Украины по баскетболу обыграла Германию и квалифицировалась на Евробаскет

В Одессе завершился матч отборочного турнира чемпионата Европы-2017 по баскетболу среди женских команд, в котором сборная Украины выиграла у команды Германии и досрочно, за тур до окончания соревнований, квалифицировалась в финальную часть соревнований, сообщает официальный сайт турнира.

Мат завершился со счетом 85:61.

Украинки лишь в самомо начале матча испытывали трудности, позволив сопернику оторваться в счете 2:7. Но, уже к концу первой четверти, хозяева площадки не только догнали немок всчете, но даже оформили себе минимальное преимущество - 19:18.

В дальнейшем украинки только увеличивали свой перевес - 24:9, 18:14 и 24:20.

Самым результативным игроком матча в составе победительниц стала Олеся Малашенко, набравшая 19 очков.

Таким образом, сборная Украины одердала 5 побед в пяти матчах и досрочно, за тур до окончания соревнований, гарантировала себе выход в финальную часть турнира, который состоится в 2017-м году.