Дабл-дабл украинца Лэня помог "Финиксу" обыграть "Индиану" в матче чемпионата НБА

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на субботу состялись десять матчей, в центральном их которых "Индиана" уступила на своей площадке "Финиксу", сообщает официальный сайт соревнований.

Украиней Алексей Лэнь, выступающий за "Финикс", в этом матче набрал 10 очков, сделал 10 подборов и отдал 3 передачи.

Гости создали себе комфортное преимущество в 9 очков в первой четверти игры (27:18), затем с минимльным преимуществом проиграли две следующие (30:31 и 32:33), и разгромили соперника в заключительной 12-минутке 27:14.

Самым результативным ироком в составе "Финикса" в этом матче стал Брэндон Найт - 17 очков + 5 передач.

НБА. 18 ноября.

Шарлотт – Атланта — 100:96 (29:28, 19:17, 27:35, 25:16)

Ш: Батюм (24 + 10 подборов), Зеллер (23 + 3 блок-шота), Уокер (21 + 5 подборов + 6 передач), Марв. Уильямс (8 + 11 подборов)

А: Миллсэп (22 + 13 подборов), Бэйзмор (19), Шредер (11 + 5 передач), Мускала (11 + 5 подборов), Ховард (10 + 18 подборов + 3 перехвата)

Индиана – Финикс — 96:116 (18:27, 31:30, 33:32, 14:27)

И: Тернер (22 + 6 подборов), Тиг (21 + 7 передач + 6 потерь), Эллис (9), Янг (9 + 5 подборов)

Ф: Найт (17 + 5 передач), Дадли (16 + 5 подборов + 6 передач), Уильямс (15 + 15 подборов), Барбоза (13), Букер (13), Лень (10 + 10 подборов + 3 блок-шота), Улис (10), Такер (7 + 10 подборов).

Кливленд – Детройт — 104:81 (30:19, 26:20, 26:17, 22:25)

К: Ирвинг (25 + 11 передач), Джеймс (21), Лав (12 + 13 подборов), Джей Ар Смит (9), Шамперт (9), Томпсон (8 + 14 подборов + 4 блок-шота)

Д: Луэр (15 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (9), Харрис (9), Драммонд (8 + 10 подборов)

Нью-Орлеан – Портленд — 113:101 (31:28, 33:23, 24:24, 25:26)

НО: Дэвис (38 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Холидэй (21 + 7 передач), Джонс (15 + 7 подборов + 4 блок-шота), Фрэйзер (12 + 8 передач), Мур (11)

П: Лиллард (27), МакКоллум (24 + 5 передач), Пламли (13 + 12 подборов + 7 передач), Харклесс (10 + 6 подборов), Дэвис (2 + 11 подборов)

Оклахома-Сити – Бруклин — 124:105 (34:40, 30:21, 32:21, 28:23)

ОС: Уэстбрук (30 + 11 подборов + 13 передач), Оладипо (26 + 5 подборов + 6 передач), Адамс (15 + 6 подборов), Ловернь (13), Кантер (13), Абринес (10).

Б: Лопес (22), Богданович (13), Холлис-Джефферсон (13 + 5 подборов), Беннетт (12), Килпатрик (10), Хэмилтон (10).

Бостон – Голден Стэйт — 88:104 (27:30, 21:25, 9:31, 31:18)

Б: Томас (18), Брэдли (17 + 10 подборов), Розир (11 + 7 подборов + 5 передач), Браун (11), Смарт (10),

ГС: Томпсон (28 + 5 подборов), Дюрант (23 + 10 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Карри (16 + 7 передач + 3 перехвата), Грин (11 + 8 подборов + 8 передач), Пачулия (4 + 12 подборов

Даллас – Мемфис — 64:80 (19:19, 10:17, 12:20, 23:24)

Д: Барнс (15 + 7 подборов), Карри (11), Гибсон (11), Мэттьюз (9), Богут (2 + 10 подборов)

М: Парсонс (12), Марк Газоль (11), Аллен (11), Рэндолф (10 + 8 подборов), Грин (6 + 12 подборов),

Денвер – Торонто 111:113 OT (19:29, 38:23, 25:25, 20:25, 9:11)

Д: Мудиай (25 + 9 передач + 5 потерь), Чендлер (25 + 10 подборов), Галлинари (21 + 9 подборов), Нуркич (14), Йокич (8 + 10 подборов), Фарид (7 + 11 подборов)

Т: ДеРозан (30 + 5 подборов), Лоури (18 + 5 подборов + 12 передач), Росс (16), Валанчюнас (15 + 10 подборов), Кэрролл (11)

Лейкерс — Сан-Антонио — 107:116 (16:26, 36:26, 24:39, 31:25)

ЛАЛ: Уильямс (24), Янг (22), Кларксон (20), Рэндл (13 + 9 подборов + 7 передач), Денг (10 + 6 подборов)

САС: Олдридж (23 + 6 подборов), Леонард (23 + 12 подборов + 7 передач), Газоль (16 + 5 подборов), Паркер (16 + 7 передач), Миллс (11), Жинобили (10), Грин (10 + 6 передач)

Сакраменто – Клипперс — 115:121 (24:40, 30:33, 31:31, 30:17)

С: Казинс (38 + 13 подборов + 7 передач), Лоусон (18 + 7 подборов + 8 передач), Коллисон (16), Барнс (15 + 7 подборов)

ЛАК: Гриффин (29 + 7 подборов + 6 передач), Редик (26), Джордан (16 + 12 подборов), Риверс (12), Пол (11 + 9 подборов + 12 передач + 3 перехвата),