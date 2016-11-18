"Будивельник" и "Химик" выиграли очередные матчи баскетбольной Суперлиги

Сегодня состоялись пять матчей чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в двух из которых победы одержали лидеры турнира - киевский "Будивельник" и южненский "Химик", сообщает официальный сайт турнира.

"Будивельник" на выезде в Луцке одолел "Волыньбаскет" со счетом 86:71. Киевляне уже в первом периоде оформили себе комфортное преимущество в 8 очков (14:22), после чего только однажды позволили оппоненту выиграть четверть - вторую - 25:22. После большого перерыва гости только увеличивали свой перевес - 12:16, и 20:24. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Анисимов и Завадский - по 14 очков.

В свою очередь, "Химик" также на выезде одолел "Николаев" - 74:68. Здесь решающей стала третья четверть, в которой южненцы разгромили оппонента со счетом 6:24. "Ответ" соперника в 20:11 в четвертой 10-минутке положения "Николаева" не спас. До этого команда с минимальным преимуществом выиграла первую 10-минутку 22:19 и свела вничью вторую - 20:20. Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Конев, набравший 18 очков.

Таким образом, в турнирной таблице у "Химика" 11 побед 1 поражение, "Будивельника" - 12/4, днепропетровского "Днепра" - 9/3.

Суперлига. 18 ноября.

Волыньбаскет — Будивельник 71:86 (14:22, 25:22, 12:16, 20:26)

Волыньбаскет: Тимощук (6), Коцько (5), Рудаков (23 + 5 подборов), Герасимчук (16), Чемякин (3) — старт; Фурс (5 + 4 перехвата + 4 потери), Дейна (4), Кисильчук (4), Алферов (3), Шкондя (2), Глушко (0).

Будивельник: Зотов (2), Луценко (8), Крутоус (8 + 3 перехвата), Винтоняк (6 + 9 подборов + 4 передачи), Анисимов (14 + 3 перехвата) — старт; Завадский (14 + 6 подборов), Отверченко (11 + 4 передачи), Дугат (10 + 7 передач), Буцкий (7), Приймак (6), Горбенко (0).

Днепр — Кремень 94:56 (21:16, 20:14, 27:11, 26:15)

Днепр: Мишула (4 + 4 передачи), Закурдаев (10), Ревзин (13 + 6 передач), Тимофеенко (17 + 11 подборов), Загреба (17) — старт; Месяц (14 + 6 подборов + 4 передачи), Шевченко (8 + 5 подборов), Тарасенко (5), Ткачук (3 + 5 передач), Масальский (3), Дубоненко (0),

Кремень: Вудсон (4), Шостуха (0), Байда (4), Ясиненко (8), Тищенко (12 + 6 подборов) — старт; Скрипец (12 + 4 подбора), Луговцов (5), Балашов (5 + 3 перехвата), Хамзаев (4), Кожемякин (2), Зозуля (0 + 4 подбора).

МБК Николаев — Химик 68:74 (22:19, 20:20, 6:24, 20:11)

МБК Николаев: Тонченко (6 + 6 передач), Горбатюк (7), Мусиенко (10 + 4 перехвата), Онуфриев (12 + 2 блок-шота), Кушниров (18 + 16 подборов + 2 блок-шота) — старт; Иванов (10), Швец (3), Аникиенко (1 + 7 подборов), Хохоник (1), Лебединцев (0).

Химик: Сидоров (12), Прокопенко (0), Конев (18 + 7 подборов), Павлов (6), Антипов (2 + 5 подборов + 2 блок-шота) — старт; Петров (12 + 5 подборов), Рябчук (11 + 6 подборов + 5 передач), Беликов (7 + 6 подборов), Беджарано (5 + 2 блок-шота), Цикалюк (1).

Кривбасс — БИПА 70:84 (18:24, 14:16, 11:20, 27:24)

Кривбасс: Бояркин 15 + 5 передач), Вильховецкий (11 + 5 подборов + 6 передач), Глебов (11), Липовцев (9 + 5 подборов), Тихонов (3 + 6 подборов + 2 блок-шота) — старт; Шундель (10), Найко (4), Мальчевский (3), Орленко (2), Никитин (2), Ворник (0).

БИПА: Артамонов (17 + 6 подборов + 8 передач + 4 потери), Фандерберк (11 + 5 подборов), Антонец (5), Волчанов (4 + 5 подборов), Челован (8) — старт; Жуковский (16 + 5 подборов), Слипенчук (13 + 6 передач), Ткаченко (6), Костюченко (2), Розенцвит (2).

БК Запорожье-ZOG — Политехник 91:64 (28:18, 26:13, 15:16, 22:17)

Запорожье-ZOG: Буренко (14 + 11 передач), Рыбалко (10), Камусаки (2), Змитрович (8), Конате (27 + 13 подборов) — старт; Овдеенко (15), Вадим Быков (6), Кондраков (6), Буц (3 + 5 подборов + 4 передачи), Виталий Быков (0), Михеев (0).

Политехник: Сайниев (5 + 4 передачи), Арабаджи (10), Михайлов (2), Рочняк (17 + 9 подборов), Столикер (4 + 4 подбора) — старт; Бест (12 + 5 подборов), Козлов (7 + 4 передачи), Колотилов (4 + 5 подборов), Сухарь (3), Кузнецов (0), Павленко (0).