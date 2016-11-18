"Майами" выиграл матч НБА после шести поражения подряд

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации "Майами Хит" обыграли "Милуоки Бакс" и прервали серию из шести поражений подряд, сообщает официальный сайт лиги.

"Майами" выиграл со счетом 96:73.

Хозяева площадки в Майами неудачно начали матч, проиграв первую 12-минутку со счетом 21:27. Впрочем, во второй четверти счет был зеркальным и перед большим перерывом на табло было полное равенство. И только после большого перрыва "Хит" завладел преимуществом, выиграв третью четверть с преимуществом в 5 очков (19:14) и разгромив соперника в заключительном игровом отрезке - 29:11.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев стал Дион Уэйтерс - 23 очка + 7 подборов.

Регулярный чемпионат НБА. 18 ноября

Вашингтон – Нью-Йорк — 119:112 (24:18, 28:24, 35:23, 32:47)

В: Уолл (23 + 11 передач), Портер (21 + 8 подборов), Бил (18 + 5 передач), Гортат (16 + 8 подборов), Торнтон (13)

НЙ: Роуз (27), Энтони (19), Дженнингс (17 + 5 подборов + 10 передач), Порзингис (16 + 7 подборов + 4 перехвата)

Майами – Милуоки — 96:73 (21:27, 27:21, 19:14, 29:11)

М: Уэйтерс (23 + 7 подборов), Ричардсон (18), Драгич (16 + 6 подборов), Уайтсайд (12 + 17 подборов + 7 блок-шотов), Дж. Джонсон (9 + 10 подборов).

М: Снелл (14 + 6 подборов), Адетокумбо (14 + 7 подборов), Бизли (13 + 10 подборов), Хенсон (12 + 5 подборов + 3 блок-шота), Паркер (11 + 8 подборов)

Хьюстон – Портленд — 126:109 (41:29, 21:33, 38:21, 26:26)

Х: Харден (26 + 12 подборов + 14 передач + 3 перехвата), Ариза (16 + 7 подборов), Гордон (16 + 5 подборов), Капела (15 + 7 подборов), Андерсон (13), Беверли (11), Харрелл (9 + 9 подборов)

П: МакКоллум (26), Харклесс (19 + 6 подборов), Лиллард (18), Тернер (12), Пламли (4 + 8 подборов + 7 передач)

Миннесота – Филадельфия — 110:86 (27:18, 34:15, 24:25, 25:28)

М: Уиггинс (35 + 10 подборов), Таунс (25 + 10 подборов), Дженг (12 + 10 подборов), ЛаВин (11)

Ф: Шарич (16), Стаускас (13 + 5 подборов), Ильясова (11), Эмбиид (10 + 10 подборов)

Юта — Чикаго — 85:77 (26:25, 17:16, 15:25, 19:19)

Ю: Гобер (16 + 13 подборов + 3 блок-шота), Экзум (14), Худ (12 + 6 подборов), Лайлз (11 + 6 подборов), Хейвард (8 + 12 подборов)

Ч: Батлер (20 + 12 подборов), Уэйд (18), Лопез (10 + 12 подборов), Гибсон (8 + 9 подборов)