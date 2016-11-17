НБА. "Голден Стейт" победил "Торонто", "Кливленд" потерпел второе поражение в сезоне (результаты матчей)

Команда "Голден Стейт Уорриорс" победила на выезде "Торонто Рэпторс" в центральном матче дня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Матч завершился со счетом 127:121, а главными героями встречи стали лидеры "Уорриорс" Стефен Карри и Кевин Дюрант, набравшие на двоих 65 очков. Благодаря этой победе "Голден Стейт" приблизился к лидерству в Западной конференции и теперь отстает от "Лос-Анджелес Клипперс", который сегодня неожиданно проиграл "Мемфису" (107:111), всего на одну победу.

Также примечательным стало второе поражение в сезоне чемпионов НБА "Кливленда" от "Индианы" (93:103). Одной из важнейших причин неудачи стало отсутствие в составе "Кавальерс" лидера команды ЛеБрона Джеймса, которому тренер предоставили отдых.

Кроме того, отметим матч, в котором состоялась дуэль между бывшими одноклубниками, а ныне кандидатами на звание MVP сезона Расселлом Уэстбруком из "Оклахома-Сити" и Джеймсом Харденом из "Хьюстона". Победу одержал Уэстбрук со своей командой - защитник "Тандер" набрал 30 очков и совершил победный бросок, а его команда победила 105:103.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь также провел прошедшей ночью свою игру в НБА. Воспитанник "Днепра" вновь выпал из стартовой пятерки и провел "бледный" матч - за 21 минуту во встрече с "Денвером" он набрал 7 очков и 4 подбора. При этом, "Финикс" проиграл матч со счетом 104:120.

Результаты матчей:

Торонто - Голден Стейт - 121:127 (38:34, 15:32, 33:29, 35:32)

Т: ДеРозан (34 + 6 подборов), Лаури (24 + 5 подборов + 5 передач), Джозеф (14), Валанчюнас (12 + 8 подборов), Росс (11), Сиакам (10 + 9 подборов)

ГС: Карри (35 + 7 передач), Дюрант (30 + 9 подборов + 6 передач), Томпсон (15), Грин (11 + 7 подборов + 5 передач), Игудала (10 + 6 передач).

Клипперс - Мемфис - 107:111 (28:26, 18:35, 30:22, 31:28)

ЛАК: Редик (29), Гриффин (25 + 8 подборов), Кроуфорд (15);

М: Конли (30 + 5 подборов + 8 передач), Газоль (26 + 6 подборов + 6 передач), Рэндольф (18 + 7 подборов), Эннис (10).

Индиана - Кливленд - 103:93 (30:19, 20:26, 30:23, 23:25)

И: Джордж (21 + 11 подборов + 5 передач), Тиг (20 + 8 передач), Янг (16 + 7 подборов), Тернер (12 + 8 подборов), Майлз (10).

К: Лав (27 + 16 подборов), Ирвинг (24 + 7 передач).

Оклахома-Сити - Хьюстон - 105:103 (38:32, 27:31, 20:27, 20:13)

ОС: Уэстбрук (30 + 7 подборов + 9 передач), Оладипо (29 + 10 подборов + 5 передач);

Х: Андерсон (14), Харден (13 + 7 подборов + 13 передач), Гордон (13 + 5 подборов), Капела (13 + 14 подборов), Ариза (11 + 7 подборов), Нене (11 + 5 подборов), Деккер (10).

Сакраменто - Сан-Антонио - 105:110 (22:27, 24:30, 25:27, 34:26)

СА: Казинс (26 + 17 подборов + 6 передач), Барнс (15), МакЛемор (14), Гей (11), Колли-Штайн (11), Коллисон (10 + 6 передач);

С: Газоль (24 + 9 подборов), Олдридж (21 + 6 подборов), Леонард (20 + 6 подборов), Паркер (14 + 7 передач).

Денвер - Финикс - 120:104 (28:17, 33:26, 28:33, 31:28)

Д: Чендлер (28 + 11 подборов + 5 передач), Фарид (20 + 15 подборов + 4 перехвата), Галлинари (18 + 5 подборов), Нельсон (17), Мудиай (15 + 5 подборов + 6 передач), Йокич (10)

Ф: Найт (32), Букер (24), Барбоза (12).

Филадельфия - Вашингтон - 109:102 (29:15, 30:33, 29:28, 21:26)

Ф: Окафор (19 + 5 подборов), Ильясова (16), Стаускас (15), Хендерсон (14), Шарич (13 + 12 подборов), Томпсон (11), Родригес (7 + 12 передач);

В: Уолл (27 + 6 передач), Моррис (19), Портер (15 + 13 подборов), Гортат (10 + 14 подборов), Торнтон (10 + 6 передач).

Орландо - Нью-Орлеан - 89:82 (21:19, 31:21, 13:23, 24:19)

О: Фурнье (16), Ибака (16 + 8 подборов), Огастин (11), Рудеж (11), Гордон (10), Вучевич (10 + 14 подборов);

НО: Джонс (26 + 9 подборов), Гэллоуэй (15), Мур (14).

Бостон - Даллас - 90:83 (29:17, 10:14, 18:23, 33:29)

Б: Томас (30 + 6 передач + 5 потерь), Брэдли (18 + 13 подборов), Олинык (10)

Д: Барнс (28), Мэттьюз (22).

Нью-Йорк - Детройт - 105:102 (29:27, 25:22, 27:25, 24:28)

НЙ: Порзингис (35 + 7 подборов), Энтони (22 + 5 подборов), Роуз (15 + 5 подборов);

Д: Колдуэлл-Поуп (21), Харрис (19 + 10 подборов), Лур (17 + 9 подборов), Драммонд (15 + 9 подборов), Смит (14 + 8 передач).

Атланта - Милуоки - 107:100 (21:26, 31:9, 32:35, 23:30)

А: Миллсэп (21 + 8 подборов), Мускала (16 + 5 подборов), Хардуэй (13), Шредер (12 + 8 передач), Бэйзмор (12 + 5 подборов), Корвер (11);

М: Адетокумбо (26 + 15 подборов + 7 передач), Паркер (23 + 8 подборов), Телетович (14), Снелл (11).