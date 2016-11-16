"Химик" проиграл румынской "Ораде" в баскетбольной Лиге чемпионов

В Ораде (Румыния) завершился матч группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, в котором "Орадя" принимала южненский "Химик" и выиграла со счетом 69:66, сообщает официальный сайт соревнований.

Решающими в этом матче стали вторая и третья 10-минутки, где хозяева площадки сумели добыть значительный перевес.

Южненцы выиграли первую четверть матча с минимальным перевесом 16:17. Но уже во второй позволили сопернику существенно оторваться в счет - 18:11. В третьем периоде хозяева еще более увеличили свой перевес - 23:20, а в заключительной 10-минутке погода "Химика" за соперником не увенчалась успехом. Гости выиграли 10-минутку со счетом 12:18, но проиграли матч в целом.

Самым результативным игроком в составе южненцев, по традиции, стал американский легионер Джейми Смит на счету которого 23 очка.

Таким образом, после 5-ти туров на счету "Химика" 1 победа при 4 поражениях и последнее место в турнирной таблице Группы В из 8 команд.