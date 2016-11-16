НБА. "Кливленд" победил "Торонто" во встрече лидеров Восточной конференции (результаты матчей)

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" победил "Торонто Рэпторс" в центральном матче прошедшего дня в лиге.

"Кливленд" выиграл со счетом 121:117, и это уже вторая победа команды из штата Огайо над канадцами в нынешнем сезоне. Лучшим игроком "Кавальерс" традиционно стал ЛеБрон Джеймс, который остановился в шаге от трипл-дабла, набрав 28 очков, 9 подборов и 14 передач.

В других матчах отметим победы других ведущих команд Восточной конференции "Шарлотт Хорнетс" и "Атланты Хоукс". Причем, для "Хоукс" победа над "Майами" стала пятой подряд.

Лидером Восточной конференции НБА остается "Кливленд" с балансом побед и поражений 9-1. Далее следуют "Атланта" (8-2), "Торонто" (7-3), "Шарлотт" (7-3).

Результаты матчей:

Кливленд – Торонто — 121:117 (30:25, 31:32, 30:27, 30:33)

К: Джеймс (28 + 9 подборов + 14 передач), Ирвинг (24 + 5 подборов + 5 потерь), Фрай (21), Лав (19 + 13 подборов), Томпсон (15 + 11 подборов);

Т: Лаури (28 + 5 подборов + 9 передач), ДеРозан (26 + 6 подборов), Росс (18), Валанчюнас (14 + 9 подборов), Пауэлл (12).

Майами – Атланта — 90:93 (25:22, 18:27, 24:23, 23:21)

М: Ричардсон (19), Уайтсайд (19 + 25 подборов), Джонсон (14), Дж. Джонсон (13), Уэйтерс (11);

А: Шредер (18), Миллсэп (15 + 6 подборов), Хардуэй (15), Мускала (14 + 5 подборов), Бэйзмор (12), Ховард (11 + 11 подборов).

Миннесота - Шарлотт - 108:115 (30:31, 28:15, 17:36, 33:33)

М: Уиггинс (29), Таунс (21 + 8 подборов), ЛаВин (19), Рубио (11 + 8 подборов + 8 передач), Дьонг (9 + 11 подборов);

Ш: Уокер (30 + 5 подборов + 6 передач), Камински (20 + 5 передач), Батюм (16 + 5 подборов + 7 передач), Зеллер (14 + 9 подборов), Белинелли (12).

Портленд - Чикаго - 88:113 (14:35, 23:21, 26:27, 25:30)

П: Лиллард (19 + 5 подборов), МакКоллум (17), Крэбб (15);

Ч: Батлер (27 + 12 подборов + 5 передач), Уэйд (19 + 5 подборов + 5 передач), Грант (18), Лопес (13 + 11 подборов), Гибсон (12 + 11 подборов).

Лос-Анжелес Лейкерс - Бруклин - 125:118 (27:29, 29:22, 37:34, 32:33)

ЛА: Расселл (32 + 8 подборов), Мозгов (20 + 6 подборов), Рэндл (17 + 14 подборов + 10 передач), Кларксон (13), Блэк (12 + 9 подборов)

Б: Лопез (30 + 10 подборов), Богданович (29), Букер (11 + 10 подборов), Феррелл (11).