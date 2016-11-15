Баскетбольные "Химик" и "Черкасские Мавпы" усилились американцами

Украинские баскетбольные клубы "Химик" и "Черкасские Мавпы" усилились американскими игроками, сообщает официальный сайт ФБУ.

Новичком "Химика" стал 23-летний тяжелый форвард Томас Гипсон, который начинал сезон во французском "Шалоне", набирая 2,9 очка и 3,4 подбора в матчах чемпионата страны. Перед этим Гипсон один год играл за финский "Коувот".

"Черкасские Мавпы" также усилили свою переднюю линию, подписав контракт с 25-летним центровым Дамонтре Харрисом. Минувший сезон новичок черкассчан провел в чемпионатах Польши и Турции, а перед стартом нынешнего неудачно пытался закрепиться в составе израильского "Маккаби Ашдод".

Напомним, "Химик" продолжает лидировать в чемпионате украинской Суперлиги, но на прошлой неделе потерпел первое поражение в сезоне. "Черкасские Мавпы" занимают восьмое место в турнирной таблице Суперлиги.