Форвард сборной Украины по баскетболу вошла в топ-10 мирового рейтинга

Форвард национальной сборной Украины Дарья Завидная вошла в топ-10 мирового рейтинга баскетбола 3х3. Наша 23-летняя баскетболистка пока занимает шестую строчку среди женщин, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В октябре в составе сборной Украины по баскетболу 3х3 Завидная завоевала второе место на чемпионате мира в Китае.

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Сейчас Завидная готовится в составе национальной сборной к решающим матчам квалификации чемпионата Европы против Германии и Сербии. Победа в матче с немецкой командой позволит украинкам квалифицироваться на Евробаскет-2017.