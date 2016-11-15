Форвард сборной Украины по баскетболу вошла в топ-10 мирового рейтинга
14:03, 15 ноября 2016Баскетбол
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Дарья Завидная занимает 6-е место в рейтинге игроков в баскетбол 3х3.
Завидная в составе сборной завоевала второе место на чемпионате мира в Китае / fbu.ua
Форвард национальной сборной Украины Дарья Завидная вошла в топ-10 мирового рейтинга баскетбола 3х3. Наша 23-летняя баскетболистка пока занимает шестую строчку среди женщин, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В октябре в составе сборной Украины по баскетболу 3х3 Завидная завоевала второе место на чемпионате мира в Китае.
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Сейчас Завидная готовится в составе национальной сборной к решающим матчам квалификации чемпионата Европы против Германии и Сербии. Победа в матче с немецкой командой позволит украинкам квалифицироваться на Евробаскет-2017.
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