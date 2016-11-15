"Детройт" остается единственной командой НБА, которая не проигрывала дома с начала сезона

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в центральном из которых "Детройт" обыграл "Оклахому" и остается единственной командой НБА, которая еще ни разу с начала сезона не проигрывала на своей площадке, сообщает официальный сайт лиги.

"Детройт" одержал пятую подряд крупную домашнюю победу. При этом, команда выиграла три четверти из четырех, а самой крупной оказалась победа во второй 12-минутке - 31:22.

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Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тобиас Харрис, на счету которого 22 очка и 6 подборов.

А вот "Нью-Орлеан" добыл только первую домашнюю победу в новом сезоне, обыграв "Бостон" в упорнейшей борьбе и с минимальным счетом - 106:105.

Индиана – Орландо — 88:69 (16:19, 25:18, 30:20, 17:12)

И: Майлз (16), Эллис (13), Джордж (13 + 6 подборов + 5 передач), Тиг (11 + 8 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Янг (11 + 5 подборов), Тернер (9 + 7 подборов) Серафин (6 + 10 подборов)

О: Фурнье (14), Пэйтон (12 + 7 подборов), Гордон (11), Ибака (6 + 13 подборов), Вучевич (2 + 12 подборов), Бийомбо (9 + 9 подборов)

Нью-Йорк – Даллас — 93:77 (15:23, 21:16, 31:12, 26:26)

НЙ: Энтони (24), Порзингис (24 + 11 подборов), Холидэй (16).

Д: Барнс (20), Бареа (17), Богут (4 + 9 подборов)

Детройт – Оклахома-Сити — 104:88 (28:25, 31:22, 19:21, 26:20)

Д: Харрис (22 + 6 подборов), Бэйнс (20 + 8 подборов), Колдуэлл-Поуп (17), Смит (11 + 6 подборов), Удрих (10), Луэр (8 + 9 подборов).

ОС: Уэстбрук (33 + 15 подборов + 8 передач + 7 потерь), Грант (11 + 5 подборов), Кантер (10), Адамс (4 + 11 подборов).

Нью-Орлеан – Бостон — 106:105 (27:26, 29:25, 28:23, 22:31)

НО: Дэвис (25 + 16 подборов + 4 перехвата + 7 потерь), Гэллоуэй (21), Джонс (15 + 10 подборов), Фрэйзер (10 + 6 передач), Хилл (9 + 7 подборов)

Б: Томас (37 + 7 передач), Брэдли (19 + 10 подборов), Смарт (15 + 6 подборов + 4 перехвата).

Хьюстон – Филадельфия 115:88 (38:26, 27:26, 28:16, 22:20)

Х: Харден (33 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Ариза (17 + 8 подборов + 3 перехвата), Гордон (16), Нене (13), Капела (8 + 13 подборов + 5 блок-шотов)

Ф: Эмбиид (13 + 10 подборов + 6 потерь), Ильясова (13 + 6 подборов), Хендерсон (11), Шарич (11 + 6 подборов)

Сан-Антонио – Майами — 94:90 (25:19, 30:21, 16:20, 23:30)

СА: Ленард (24 + 12 подборов), Олдридж (18), Пау Газоль (12 + 8 подборов), Паркер (11 + 6 передач), Миллс (10)

М: Уэйтерс (27), Уайтсайд (23 + 17 подборов), Джонсон (11 + 8 подборов + 6 передач)

Юта – Мемфис — 96:102 (25:33, 23:23, 22:17, 26:29)

Ю: Инглс (20), Хэйворд (13), Лайлс (18 + 5 подборов), Мак (17)

М: Газоль (22 + 5 подборов + 6 потерь), Картер (20 + 7 подборов), Конли (18 + 7 передач), Рэндолф (18 + 10 подборов)

Клипперс — Бруклин — 127:95 (39:14, 32:33, 28:18, 28:30)

ЛАК: Пол (21 + 9 передач + 5 перехватов), Гриффин (20 + 6 подборов + 6 передач), Редик (18), Кроуфорд (17 + 5 подборов), Фэлтон (11), Мба а Муте (11)

Б: Богданович (18), Килпатрик (14 + 5 подборов), Феррелл (13 + 5 подборов), МакКалух (13)