НБА. "Голден Стейт" победил "Финикс", Уэстбрук сделал 40-й трипл-дабл (результаты матчей)

Чемпион и финалист минувшего сезона НБА "Кливленд" и "Голден Стейт", соответственно, одержали победы в очередных матчах лиги.

"Кавальерс" в последней четверти игры справились с "Шарлотт Хорнетс" (100:93), а "Уорриорс" в результативной встрече победили "Финикс Санс" (133:120). Украинец Алексей Лэнь четвертый раз подряд вышел в стартовой пятерке "Финикса", но провел на площадке лишь 18 минут, за которые успел набрать 9 очков, 6 подборов, 3 передачи, 3 потери и 5 фолов.

В других матчах дня отметим личный успех защитника "Оклахома-Сити Тандер" Рассела Уэстбрука, который сделал 40-й трибл-дабл в карьере. В игре с "Орландо Мэджик" он набрал 41 очко, 12 подборов и 16 передач, но такая результативность не помогла его команде выиграть - победу флоридцам принес экс-игрок "Тандер" Серж Ибака, который набрал 31 очко и реализовал победный бросок (109:107).

Таким образом, "Оклахома-Сити" потерпела четвертое поражение в сезоне и опустилась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует здесь по-прежнему "Лос-Анджелес Клипперс", потерпевшие лишь одну неудачу в первых десяти матчах.

Результаты матчей:

Кливленд – Шарлотт – 100:93 (32:22, 20:32, 19:18, 29:21)

К: Фрай (20), Джеймс (19 + 8 подборов + 8 передач), Ирвинг (19 + 4 передачи);

Ш: Уокер (21 + 4 передачи), Уильямс (16 + 6 подборов), Батюм (15 + 9 подборов + 7 передач).

Голден Стейт – Финикс – 133:120 (28:32, 34:27, 37:33, 34:28)

ГС: Карри (30 + 6 подборов + 6 передач), Томпсон (30), Дюрант (29 + 9 подборов + 5 передач)

Ф: Уоррен (20), Бледсо (20 + 5 передач), Букер (19), Лэнь (9 + 6 подборов + 3 передачи).

Миннесота – Лейкерс – 125:99 (36:27, 33:19, 18:26, 38:27)

М: Уиггинс (47), Бьелица (24 + 8 подборов), Таунс (22 + 12 подборов)

Л: Уильямс (17 + 5 подборов + 4 передачи), Рэндл (14 + 6 подборов), Кларксон (14).

Оклахома-Сити – Орландо – 117:119 (13:27, 34:30, 37:25, 33:37)

ОС: Уэстбрук (41 + 12 подборов + 16 передач), Кантер (16 + 8 подборов), Роберсон (14);

О: Ибака (31 + 9 подборов), Пэйтон (23 + 7 подборов + 9 передач), Фурнье (21 + 5 передач).

Портленд – Денвер – 112:105 (20:28, 30:29, 36:15, 26:33)

П: Лиллард (32 + 8 подборов + 6 передач), МакКоллум (21 + 4 передачи), Харклесс (17 + 6 подборов);

Д: Галлинари (19 + 7 подборов), Маррей (19 + 5 подборов), Фарид (18 + 14 подборов).