"Днепр" потерпел третье поражение в сезоне баскетбольной Суперлиги

Сегодня в чемпионате украинской баскетбольной Суперлиги состоялись три матча.

"Днепр", который в пятницу сенсационно победил "Химик", сегодня потерпел поражение от одесской "Бипы" - 59:64. Лучшим игроком в составе победителей стал разыгрывающий Клим Артамонов, который набрал 19 очков, 6 подборов и 4 передачи.

В других матчах "Химик" победил БК "Запорожье" со счетом 69:64, а в дуэли аутсайдеров "Кремнем" и "Волыньбаскетом" победу одержала кременчугская команда.

Результаты матчей:

Бипа (Одесса) – Днепр – 64:59 (16:22, 16:12, 18:15, 14:10)

Б: Артамонов (19 + 6 подборов + 4 передачи), Ткаченко (9 + 5 подборов), Фандерберк (8);

Д: Мишула (20), Ревзин (9 + 4 передачи).

Химик (Южный) - БК Запорожье - 69:64 (13:19, 16:16, 21:17, 19:12)

Х: Смит (17 + 5 передач), Антипов (14 + 8 подборов), Петров (12 + 12 подборов + 4 передачи);

З: Конате (28 + 16 подборов), Овдеенко (15), Буренко (11 + 5 передач).

Волыньбаскет (Луцк) – Кремень (Кременчуг) – 67:71 (19:11, 12:22, 23:19, 13:19)

В: Чемякин (16 + 9 подборов), Тимощук (15 + 6 подборов + 7 передач), Фурс (9), Герасимчук (9), Алферов (8);

К: Ясиненко (15 + 6 подборов), Вудсон (11 + 6 передач), Шостуха (11), Тищенко (10 + 9 подборов), Балашов (8).