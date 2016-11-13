НБА. Украинец Лэнь совершил второй дабл-дабл в сезоне, но его "Финикс" проиграл "Бруклину" (результаты матчей)

Украинский центровой "Финикс Санс" Алексей Лэнь второй раз в сезоне сделал дабл-дабл, но это не помогло его команде обыграть дома "Бруклин Нетс". Поединок завершился со счетом 122:104.

Лэнь снова начал игру в стартовом составе "Финикса", подменяя Тайсона Чендлера, который пропускает игры из-за смерти матери. На счету уроженца Антрацита 10 очка, 11 подборов и 2 блок-шота за 29 минут на площадке.

Еще один украинец в НБА Джоэль Боломбой из "Юта Джаз" прошедшей ночью провел на площадке одну минуту в матче с "Майами" (102:91), но за это время успел сделать лишь одну потерю.

Также отметим, что в течение дня все лидеры конференций, принимавшие участие в играх, одержали победы. На Востоке "Атланта" разгромила "Филадельфию" (117:96), а "Торонто" выиграл у "Нью-Йорка" (118:107). На Западе "Лос-Анджелес Клипперс" победил "Миннесоту" (119:105), а "Сан-Антонио" оказался сильнее "Хьюстона" (106:100).

Результаты матчей:

Финикс - Бруклин - 104:122 (21:23, 24:35, 38:32, 21:32)

Ф: Уоррен (18), Дадли (17 + 6 подборов), Крисс (16 + 5 подборов), Букер (11 + 6 подборов), Лэнь (10 + 11 подборов);

Б: Холлис-Джефферсон (20 + 13 подборов), Харрис (19), Килпатрик (19 + 9 подборов), Букер (19 + 8 подборов), Лопес (11 + 5 блок-шотов), Скола (10 + 5 подборов).

Атланта - Филадельфия - 117:96 (23:27, 36:21, 28:30, 30:18)

А: Хардуэй (20), Бэйзмор (17 + 5 подборов), Шредер (16 + 5 подборов + 8 передач), Корвер (14), Хамфрис (13 + 9 подборов), Ховард (10 + 11 подборов);

Ф: Окафор (18 + 6 подборов), Родригес (13), Шарич (12 + 7 подборов), Стаускас (12), Ковингтон (11).

Торонто - Нью-Йорк - 118:107 (24:28, 29:28, 34:29, 31:22)

Т: ДеРозан (33 + 7 подборов), Пауэлл (19 + 5 подборов), Лаури (16 + 6 передач), Валанчюнас (13 + 8 подборов), Росс (11), Паттерсон (10 + 6 подборов);

НЙ: Энтони (31 + 6 подборов), Роуз (21), Порзингис (21), Ли (10 + 5 подборов), О’Куинн (10).

Миннесота - Клипперс - 105:119 (21:34, 30:26, 22:28, 32:31)

М: Таунс (24 + 10 подборов), Уиггинс (22), ЛаВин (15);

ЛАК: Гриффин (20 + 11 подборов), Пол (19 + 8 передач), Редик (18), Джордан (18 + 16 подборов), Мба а Муте (15), Кроуфорд (10).

Хьюстон - Сан-Антонио - 100:106 (22:26, 18:23, 30:33, 30:24)

Х: Гордон (27 + 5 подборов), Харден (25 + 11 подборов + 13 передач), Ариза (15), Капела (12 + 10 подборов);

САС: Леонард (20), Паркер (16), Олдридж (16 + 10 подборов), Газоль (15 + 7 подборов + 6 передач), Жинобили (12).

Нью-Орлеан — Лейкерс — 99:126 (26:30, 30:25, 15:29, 28:42)

НО: Дэвис (34 + 8 подборов), Хилд (18), Гэллоуэй (16 + 6 подборов);

ЛАЛ: Кларксон (23), Расселл (22 + 6 передач), Уильям (21), Янг (15), Ингрэм (10).

Индиана - Бостон - 99:105 (31:24, 14:24, 31:31, 23:26)

И: Тиг (20), Тернер (17 + 8 подборов + 4 перехвата), Эллис (15), Янг (10 + 8 подборов), Джефферсон (10);

Б: Томас (23), Олиник (16 + 6 подборов), Джонсон (14 + 9 подборов), Брэдли (13 + 8 подборов + 5 передач), Янг (12), Розир (11 + 6 подборов).

Чикаго - Вашингтон - 106:95 (28:27, 25:29, 28:14, 25:25)

Ч: Батлер (37 + 8 подборов + 9 передач + 3 передачи), Миротич (17 + 11 подборов), Уэйд (14), Гибсон (13 + 5 подборов), Лопес (10 + 13 подборов);

В: Моррис (24 + 15 подборов), Гортат (18 + 14 подборов), Макклеллан (15), Саторански (12 + 9 передач).

Майами - Юта - 91:102 (21:23, 26:29, 12:24, 32:26)

М: Уайтсайд (15 + 14 подборов), Дж. Джонсон (15), Макгрудер (14), Ричардсон (12), Уинслоу (11 + 6 подборов), Уильямс (11);

Ю: Хэйворд (25 + 9 подборов), Худ (17), Гобер (12 + 11 подборов), Мак (12), Экзам (10), Джонсон (10 + 6 подборов).

Милуоки - Мемфис - 106:96 (24:19, 20:20, 31:31, 31:26)

М: Адетокумбо (27 + 6 подборов + 5 передач), Бизли (19), Паркер (16), Брогдон (12);

М: Газоль (18 + 5 подборов + 6 передач), Картер (17), Конли (15 + 5 подборов), Парсонс (12), Рэндолф (12 + 7 подборов).

Денвер - Детройт - 95:106 (21:36, 28:21, 22:23, 24:26)

Д: Мудиай (19 + 5 подборов), Галлинари (18), Харрис (13), Нельсон (11);

Д: Харрис (19), Маркус Моррис (17), Колдуэлл-Поуп (14), Драммонд (14 + 12 подборов), Лур (14 + 10 подборов), Смит (10 + 8 передач).