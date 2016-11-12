"Будивельник" проиграл "Кривбассу", "Мавпы" одолели "Николаев" в очередных матчах Суперлиги

В Киеве и Черкассах завершились матчи чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, где "Будивельник" проиграл "Кривбассу" из Кривого Рога, а "Мавпы" одолели "Николаев", сообщает официальный сайт турнира.

Игра в столичном Дворце спорта была крайне напряженной. Первую четверть гости выиграли с перевесом в 3 очка - 14:17, после чего команды выдали сверх нерузультативную вторую четверть - 5:6 - "+4" для гостей. После большого перерыва "Кривбасс" выиграл уже третий подряд отрезок - 19:23 и только в концовке позволил киевлянам немного отыграть отставание - 22:16. Впрочем, на итоговом счете в пользу "Кривбасса" это никак не отразилось - 60:62.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дмитрий Глебов, набравший 17 очков.

В Черкассах "Мавпы" создали себе двукратное преимущество уже в первой 10-минутке - 18:9. Затем дали сопернику чут сократить перевес во второй четверти - 14:16, и совсем упустили перевес в третьей 10-минутке - 18:27. Более того, соперник успел выйти вперед в общем счете. Но, резкий спурт в заключительной 10-минутке - 17:11 - позволил хозяевам вернуть преимущество и выиграть матч в целом - 67:63.

Лучшим бомбардиром у черкассчан стал Александр Кобец - 11 очков.

Таким образом, "Будивельник" вновь возглавил турнирную таблицу, заработав 1 очко (8 побед/4 поражения, 20 баллов) и опережая "Химик" - 9/1, 19. У "Днепра", "Кривбасса" и "Черкасских Мавп" - по 18 баллов.