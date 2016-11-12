В Кубке Украины по баскетболу отменили групповой этап

В согласованный ранее формат проведения Кубка Украины по баскетболу внесены важные изменения - вместо группового этапа, в котором по две лучшие команды каждого квартета должны были определить полуфиналистов турнира, решено провести стандартные четвертьфиналы по схеме игра «дома-на выезде», сообщает Isport.

Решение это аргументируется необходимостью не только сэкономить силы, но и финансовой составляющей. Отмена групповой стадии избавляет от необходимости проводить еще 4 матча и совершать два вояжа в другие города, что для многих участников Кубка, увы, является серьезной финансовой затратой.

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Жеребьевка четвертьфинальной стадии пройдет в ближайшее время, а результаты предыдущего жребия упразднены.

На данный момент определены семь участников четвертьфинала – Будивельник, Черкасские Мавпы, Днепр, БИПА, БК Запорожье, МБК Николаев и Кривбасс. Практически нет сомнений, что 8-м участником стадии станет лидер нынешнего сезона Суперлиги южненский Химик.