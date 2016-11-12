"Торонто" обыграл "Шарлотт" в матче лидеров Восточной конференции НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рэпторс" обыграл "Шарлотт Хорнетс" в игре двух лидеров Восточной конференции, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 113:111.

Самым результативным игроком матча в составе победителей, по традиции, стал ДеМарр ДеРозан, набравший 34 очка. Любопытно, чо его средняя статистика в этом сезоне - 34,1 очка за игру. Это лучший показатель на старте сезона со времен рекорда Майкла Джордана в сезоне 1989/90. Кроме того, ДеРозан набрал 30 и более очков в 7 из 8 стартовых матчей сезона, повторив рекорд Джордана сезона 1986/87.

Филадельфия – Индиана 109:105 OT (21:27, 30:25, 25:20, 24:28, 9:5)

Ф: Эмбиид (25+7 подборов+5 потерь), Стаускас (14), Ильясова (14+11 подборов),Хендерсон (12), Ковингтон (10),Шарич (8+5 подборов+3 перехвата), Родригез (7+9 передач), Холмс (8+12 подборов)

И: Джордж (26+9 подборов), Эллис (19+6 подборов+5 ассистов+4 перехвата), Тиг (13+3 перехвата), Майлз (13), Янг (11+9 подборов), Джэфферсон (10)

Вашингтон – Кливленд 94:105 (31:26, 25:32, 19:26, 19:21)

В: Уолл (28+2 перехвата+6 потерь), Моррис (20), Портэр (11+8 подборов), Гортат (4+15 подборов), Убре (10+6 подборов), Берк (9).

К: Ирвинг (29+6 передач), Джеймс (27+10 подборов+5 передач+6 потерь), Джей Ар Смит (17), Лав (14 + 16 подборов), Томпсон (2 + 7 подборов).

Шарлотт – Торонто 111:113 (27:28, 17:30, 38:21, 29:34)

Ш: Уокер (40+10 подборов+6 передач), Батюм (18+10 подборов+6 передач+6 потерь), Зеллер (12+7 подборов), Уильямс (10+13 подборов), Хибберт (10)

Т: ДеРозан (34), Лоури (19+8 подборов+6 передач), Валанчюнас (12+8 подборов), Джозэф (12), Кэрролл (10), Ногейра (10+7 подборов), Паттерсон (6+7 подборов).

Орландо – Юта 74:87 (17:23, 21:19, 26:18, 10:27)

О: Фурнье (21), Огастин (19), Гордон (9+7 подборов), Ибака (8+9 подборов), Вучевич (4+7 подборов), Бийомбо (4+8 подборов).

Ю: Хейворд (20+10 подборов+8 передач), Фейворс (18+9 подборов+3 перехвата+2 блок-шота), Худ(13), Гобер (13+13 подборов+3 блок-шота), Мак (9+6 подборов).

Бостон – Нью-Йорк 115:87 (31:27, 30:24, 25:22, 29:14)

Б: Томас (29), Олинык (19+7 подборов), Брэдли (15+10 подборов+4 перехвата), Смарт(12 + 10 передач+6 подборов+3 перехвата), Зэллер (11), Розье (10), Браун (10),

Н-Й: Порзингис (14+6 подборов), Энтони (12), Роуз (11+6 передач+7 потерь), Ноа (9 + 10 подборов+3 блок-шота), Холидэй (10), Эрнангомес (8+12 подборов+5 потерь), Дженнингс (6+6 подборов).

Оклахома-Сити – Клипперс 108:110 (24:16, 26:34, 24:32, 34:28)

О: Уэстбрук (29+14 подборов+9 передач), Оладипо (18), Робэрсон (13+9 подборов), Кантэр (13+11 подборов), Сабонис (12), Кристон (9).

К: Гриффин (25+6 подборов), Кроуфорд (19), Пол (17+10 передач+6 подборов), Редик (16), Джордан (12+13 подборов), Мба а Муте (7+6 подборов).

Сан-Антонио – Детройт 96:86 (28:26, 21:26, 26:15, 21:19)

С: Газоль (21+9 подборов+6 передач), Леонард (17+4 перехвата), Олдридж (14+12 подборов), Миллс (10), Джинобили (10), Андерсон (8+6 подборов).

Д: Драммонд (20+17 подборов+6 потерь), Смит (12), Харрис (12+5 подборов), Удрих (12), Колдуэлл-Поуп (10+7 передач).

Портлэнд – Сакрамэнто 122:120 OT (35:31, 27:26, 22:26, 22:23, 16:14)

П: Лиллард (36+7 передач+5 потерь), Макколлум (31+5 передач+4 перехвата), Крабб (16+7 подборов+4 передачи), Леонард (11), Харклесс (8+8 подборов), Пламли (8 + 7 подборов + 7 передач+2 перехвата+2 блок-шота).

С: Казинс (33+9 подборов), Гей (29+14 подборов+6 потерь), Коллисон (20+5 подборов+4 передачи), Аффлало (15), Куфос (10+6 подборов).