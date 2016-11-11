"Днепр" нанес "Химику" первое поражение в сезоне баскетбольной Суперлиги

Южненский "Химик" потерпел первое поражение в сезоне чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги. Сегодня команда Виталия Степановского проиграла дома "Днепру" - 63:76.

Лучшими у гостей стали игроки передней линии - Сергей Загреба и Станислав Тимофеенко, которые на двоих набрали 35 очков и 17 подборов.

В других матчах одесская БИПА победила "Запорожье"", а луцкий "Волыньбаскет" обыграл харьковский "Политехник".

Химик (Южный) - Днепр - 63:76 (17:20, 17:15, 18:25, 11:16)

Х: Смит (22 + 5 потерь), Антипов (13);

Д: Загреба (18 + 10 подборов), Тимофеенко (17 + 7 подборов), Мишула (13 + 4 передачи), Месяц (10), Шевченко (8).

БИПА (Одесса) - Запорожье - 83:71 (21:13, 19:15, 23:17, 20:26)

Б: Фандерберк (16), Артамонов (15 + 8 передач), Балашов (15 + 7 подборов), Челован (14 + 8 подборов), Жуковский (8 + 5 подборов)

З: Конате (18 + 7 подборов), Саенко (13), Змитрович (11 + 4 передачи).

Волыньбаскет (Луцк) - Политехник (Харьков) - 80:64 (16:18, 26:18, 24:19, 14:9)

В: Чемякин (15 + 10 подборов), Федчук (13), Алферов (13), Фурс (10 + 4 передачи), Тимощук (9), Герасимчук (8), Рудаков (8 + 5 подборов)

П: Рочняк (21 + 11 подборов), Козлов (16 + 4 передачи), Бест (15).