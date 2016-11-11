"Голден Стейт" разгромил "Денвер" в центральном матче дня НБА

Самым результативным матчем в ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации стала игра в Денвере, где "Голден Стейт Уорриорз" разгромил "Денвер Наггетс" со счетом 125:101, сообщает официальный сайт лиги.

Гости добились двукратного преимущества уже в первой четверти матча, выиграв 12-минутку со счетом 38:19. В дальнейшем, "воины" позволили хозяевам площадки сократить разрыв на 5 очков (27:32) во второй четверти, снова увеличили его в третьей - 34:24 - и сохранили свой перевес в заключительной четвертой 12-минутке - 26:26.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Стефан Карри, на счету которого 33 очка.

Милуоки – Нью-Орлеан 106:112 (27:26, 27:35, 27:27, 25:24)

Милуоки: Паркер (33), Адетокумбо (17 + 10 подборов), Брогдон (10), Бизли (9), Деллаведова (7 + 12 передач)

Нью-Орлеан: Дэвис (30), Мур (20), Фрэйзер (15 + 10 передач), Джонс (10), Ашик (10)

Майами – Чикаго 95:98 (22:23, 31:30, 17:17, 25:28)

Майами: Уайтсайд (20 + 20 подборов), Уэйтерс (16), Ричардсон (16), Уинслоу (15), Джонсон (14)

Чикаго: Батлер (20), Рондо (16 + 12 подборов), Лопес (16), Уэйд (13), Макдермотт (13), Миротич (10)

Денвер – Голден Стэйт 101:125 (19:38, 32:27, 24:34, 26:26)

Денвер: Мюррэй (14), Бизли (12), Эрнангомес (11), Харрис (11), Галлинари (11), Мудиай (10)

Голден Стэйт: Карри (33), Томпсон (19), Дюрант (18), Грин (13), МакГи (10)

Сакраменто – Лейкерс 91:101 (30:16, 25:29, 18:25, 18:31)

Сакраменто: Казинс (28), Гэй (15), Лоусон (11), Аффлало (9), Барнс (7), Коллисон (6), Коули-Стайн (6)

Лейкерс: Уильямс (21), Расселл (17), Янг (16), Рэндл (15), Мозгов (10)