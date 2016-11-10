"Будивельник" одолел "Николаев" и стал лидером Суперлиги

В Киеве и Черкассах завершились очередные матчи чемпионата Украины по баскетболу, в которых "Будивельник" одолел на своей площадке "Николаев" - 73:64, а "Мавпы" проиграли "Кривбассу" из Кривого Рога со счетом 72:78, сообщает официальный сайт соревнований.

В столичном Дворце спорта команда Евгения Мурзина уверенно провела матч против "Николаева", выиграв три из четырех 10-минуток. Если первая половина игры прошла в примерно равной борьбе - 14:10 и 15:17, то во второй хозяева имели заметное преимущество - 25:19 и 19:18.

Лучшим в составе хозяев майданчку стал Дугат – 24 очка, 4 подбора, 3 передачи, 5 перехватов.

В матче в Черкассах хозяева поля вели в счете до завершения третьей четверти - 18:12, 22:21, 15:21. И лишь в заключительной 10-минутке "Кривбасс" вышел вперед и уверенно завершил матч своей победой - 17:24.

Самым результативным в "Кривбассе" стал Мальчевский – 22 очка, 9 подборов.

Таким образом, в турнирной таблице у "Будивельника" 8 побед и 3 поражения 19 очков, южненского "Химика" 9/0, 18 очков, "Днепра" - 7/2, 16.