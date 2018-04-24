Главный тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин: "Ребята своим трудом, упорством и борьбой по праву завоевали путевку на Евробаскет"

Баскетбольный сезон 2016/17 в самом разгаре, но уже можно подводить его первые итоги. Так, сборная Украины успешно преодолела отборочный турнир Евробаскета-2017, а в национальном чемпионате резко возрос уровень конкурентоспособности. Сразу несколько команд претендуют на самые высокие места. И даже красноречивый «ноль» в графе «поражения» турнирной таблицы у южненского «Химика» еще ни о чем не говорит.

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин в беседе с УНИАН подробно рассказал о пути главной команды страны в отборе к Евробаскету, поделился мнением, за счет чего растет индивидуальное мастерство ведущих игроков страны, оценил ситуацию в клубном баскетболе и рассказал о целях возглавляемого им параллельно со сборной киевского «Будивельника».

Прошедший отбор Евробаскета стал очень непростым для команды. После трех подряд турниров 2011, 2013 и 2015 годов сборная рисковала не попасть в финальную часть. В чем была основная трудность для команды, с которой вы столкнулись?

Трудность была в ситуации, которая сложилась в стране в целом. И, как следствие, ситуации вокруг отечественного баскетбола, интерес к которому существенно упал. Трудность была в отсутствии многих ведущих игроков, которые вынуждены были восстанавливаться после трудного клубного сезона. Очень много игроков было травмированных. Мы рассчитывали и на Игоря Зайцева, и на Максима Пустозвонова и на Джоэля Боломбоя. Надеялись на помощь Святослава Михайлюка, надеялись на помощь Алексея Лэня. Наконец, проблема с Джеромом Рэндлом, натурализованным американцем, который был травмирован накануне отбора и не смог принять в нем участие. Многие игроки не приехали - это то, что не получилось.

Плюс, приходилось долго решать проблемы с подготовкой команды, организацией сборов. Во многом, нашей федерации баскетбола помогло Министерство молодежи и спорта.

Также наш тренерский штаб столкнулся с трудностями в плане единения команды. Нам предстояло сплотить игроков, создать коллектив. Вот это были основные трудности в подготовке к отборочному турниру Евробаскета-2017.

У каждого из перечисленных Вами игроков – ведущих баскетболистов Украины – были какие-то конкретные причины не приезжать в сборную, или, все-таки, их объединяло именно нежелание играть в команде…

Я не могу сказать, что это нежелание. У каждого были свои индивидуальные причины. У кого травмы, у кого восстановление. Игрокам нужно было пройти курс после травм, которые они получили в своих зарубежных клубах. Кто-то заканчивал восстановление, кто-то только начинал. Поэтому были свои сложности.

Украина проиграла Словении в последнем матче отборочного турнира и почти потеряла шансы на выход на Евробаскет. Тем не менее, команда все-таки попала в финальную часть турнира…

Второе место позволяло нам включиться в отбор среди других команд, не сумевших выиграть групповой турнир и напрямую пробиться на Евробаскет. У нас была не самая лучшая разница во встречах с первой и третьей командой. Тем не менее, я считаю, что ребята своим трудом, упорством и борьбой по праву завоевали путевку. Думаю, что если бы считались результаты четырех команд в каждой группе, а не трех, то мы бы без проблем преодолели отбор. Но, в связи с тем, что в одной группе было три команды, а в остальных по четыре, то было принято решение, что будут считаться очки только с первой и третьей командами.

Мы провели хорошие игры с Косово, с Болгарией… Плюс, считаю, мы хорошо провели заключительный матч против Словении, боролись за победу. Но… Травма Фесенко и фолы не позволили показать нам лучший результат.

Думаю, мы свое сполна заслужили.

С 2017 года сборные будут проводить отборочные турниры во время клубного сезона, и совмещать работу тренера сборной с работой клубного тренера будет сложнее. Если бы вам пришлось выбирать, что бы вы выбрали?

Пока я об этом не думаю. У меня есть обязательства в клубе, на работе с которым я полностью сосредоточен. Что будет потом, загадывать бы не хотелось. Пока все эти разговоры преждевременны.

В таком случае, сейчас работая в «Будивельнике», держите ли вы в уме национальную сборную?

Безусловно. Контакт установлен, следим за ними, общаемся по мере возможности. Есть игроки-кандидаты в национальную сборную в составе «Будивельника», за которыми слежу. Плюс, в играх с командами-соперниками просматриваю других игроков, стараюсь охватить как можно больше баскетболистов, на перспективу.

Смотрите ли матчи с участие кандидатов в сборную в других командах или чемпионатах?

Да, конечно. Я и мой штаб и визуально, и статистически просматриваем игры.

Вы общаетесь лично с тем же Боломбоем?

Есть контакт у менеджера команды Андрея Лебедева, который постоянно с ним на связи. Факт в том, что есть общение и есть его желание играть за сборную. Мы – тренерский штаб - имеем доступ к игрокам, в которых заинтересованы.

В прошлом отборочном турнире состав сборной Украины на половину был собран из легионеров. Можно ли сказать, что отъезд за границу идет нашим игрокам на пользу?

Если говорить о национальной команде, то да. Если же говорить о чемпионате Украины, конечно же, категорически нет. К сожалению, уровень чемпионата Украины и, к примеру, чемпионата Испании сейчас не сопоставим. К примеру, ряд наших игрок играли в чемпионате Испании, а это на мой взгляд, один из сильнейших национальных чемпионатов. Поэтому, их участие в этом чемпионате идет им только на пользу. Они развиваются, они совершенствуются. Поэтому, их игра в сильных клубах потом сказывается на игре сборной.

Кстати, в «Будивельнике» сейчас выступает защитник сборной Украины Руслан Отверченко. Ощущаете ли вы его прогресс после года в испанской "Манресе"?

Руслан сделал большой шаг. Он сделал правильный выбор, когда поехал в самый сильный чемпионат. Он отыграл сезон, увидел, как работают в испанском чемпионате, какие нагрузки, какие требования к игрокам. Поэтому его помощь была неоценима в составе сборной. В частности, он прекрасно сыграл первую игру с Болгарией. А это, между прочим, очень важная была игра – старт отборочного турнира. Безусловно, это игрок высокого класса.

ФБУ который год ведет переговоры с Алексеем Лэнем…

Сейчас есть контакт с Лэнем, ведутся разговоры с самим игроком, с его агентом. Установлен постоянный контакт. Пока это все, что можно сейчас сказать про Алексея… Я думаю, после Нового года смотрю более предметно ответить.

Как вы считаете, от чего зависит приезд Лэня в сборную Украины?

От многих причин… От страховки, например, которую ему должны оформить на время турнира в национальной команде. Желание игрока выступать за сборную есть, но есть и опасения… В то же время президент ФБУ Михаил Бродский берет все это на себя, готов помочь нам убедить Лэня в целесообразности его приезда. Думаю, что мы сможем его убедить и все закончится хорошо.

«Будивельник» не совсем удачно начал сезон, но в последнее время существенно выправил ситуацию. С чем был связан плохой старт сезона и за счет чего удалось выправить ситуацию?

В первую очередь из-за того, что меня, как главного тренера, не было в команде. Слишком поздно я подключился к процессу, всего за две недели до старта чемпионата. Кроме того, не был полностью определен состав команды. Мы начинали одним составом, а сейчас, постепенно, произошли определенные изменения, был добавлен ряд игроков.

Я только 18 сентября подключился к подготовке команды к новому сезону (17-го завершился отбор к Евробаскету). А уже 30-го состоялся первый матч в Суперлиге. Очень мало времени было. Шел процесс притирок внутри коллектива, притирок между собой. Элементарная нехватка времени.

Прошло время, два месяца, все стабилизировалось. Мы потихоньку выходим на тот уровень, которого ждут от нас болельщики, который привычен для «Будивельника».

В «Говерле» вы всегда делали акцент на американских игроков, но в вашем «Будивельнике» никто из них пока не впечатлил. Это ошибки селекции?

С легионерами – сложно сказать. Один хорошо играет, второй – получил травму, третий – уехал. С чем это связано?.. Думаю, что ребята просто не соответствуют нашим реалиям. Не забывайте, что тот уровень отечественных игроков, который был у меня в «Говерле», и тот уровень, который сейчас в «Будивельнике» – это большая разница. Здесь игроки национальной сборной, здесь очень опытные игроки достаточно высокого класса, такие как Михаил Анисимов, Артур Дроздов, Артем Буцкий. Таких игроков у меня, к сожалению, в «Говерле» не было, поэтому вообще было больше было американцев и такое было к ним отношение. А на сегодняшний день состав «Будивельника» более равный и более мощный.

У вас в команде есть два лидера молодежной сборной Украины Виталий Зотов и Сергей Приймак, но они получают мало времени на площадке. Недорабатывают на тренировках?

Я бы с вами не согласился. Если взять игровое время Приймака в матчах чемпионата Украины, то это порядка 20-25 минут, что для баскетболиста его возраста очень большое время. Особенно в последних играх он нес на себе достаточно большую нагрузку. У Зотова – другая ситуация. Он перенес тяжелую болезнь и мало играет по вполне объективным причинам. Температура поднималась до 40 градусов, игрок выбыл на неделю. Естественно, эта неделя повлияла на него как на игрока, он сделал шаг назад. Сейчас он восстановился и игрой с «Кремнем» доказал, что он в обойме, получил доверие тренера. Поэтому их присутствия на площадке зависит от их состояния, в каком игровом тонусе они находятся. Если игрок нормально проходит тренировочный процесс и выполняет требования наставника, то он обязательно получает игровое время.

Конечно, я на них рассчитываю. Это – перспективная молодежь. А одна из задач, которую ставили передо мной, когда я пришел в «Будивельник» – развить молодежь.

Можно ли сказать, что уровень Суперлиги вырос по сравнению с минувшим сезоном?

Безусловно, чемпионат стал сильнее. Очень много игр сложно прогнозировать, сказать, кто выиграет. Очень много было в первом круге неожиданностей. Для меня, как для тренера «Будивельника» – и приятных, и неприятных. Очень много было овертаймов, очень много игр закончилось с разницей в 5-7 очков и менее, когда победитель определялся в упорнейшей борьбе.

Общий уровень вырос, появление легионеров – это тоже очень большой плюс. Баскетбол жив – это радует. Баскетбол поднимается – это тоже радует. Появляется интерес, и я думаю, что это не может не радовать.

Считаете ли вы, что «Химик» своим «нулем» в турнирной таблице выделяется среди остальных? Сколько команд будет конкурентами в борьбе за чемпионство?

Не хотел бы сейчас считать претендентов на чемпионство. Что касается «Химика» - он отличается системой похода. Это команда, у которой стабильный состав, стабильное финансирование, материально-техническая база, на сегодняшний день «Химик» обладает лучшими условиями среди всех клубов Украины по тренировочному процессу… Это – закономерный результат, потому что любая работа требует хорошего внимания, а у них созданы все условия для этой работы.

Стабильная команда, длительные контракты, который люди с удовольствием подписывают, опять же, потому что «Химик» - это стабильность». В остальных – немножко не так. В конце концов, в Химике люди уже по 2-3 года. За это время можно создать очень сплоченный и боеспособный коллектив.

Вы уклонились от ответа на часть вопроса… Ваш «Будивельник» будет претендовать на чемпионство?

Перед нами всегда стоят только максимальные задачи, в любых соревнованиях. По-другому в «Будивельнике» и быть не может.

22 ноября состоится жеребьевка Евробаскета-2017, который пройдет в четырех странах (Финляндия, Израиль, Румыния, Турция). Вы уже знаете, в какую страну хотели бы отправиться на групповом этапе?

Тут никаких предпочтений. Просто хотелось бы побыстрее узнать имена соперников и уже начать подготовку непосредственно к турниру. Договариваться о спаррингах, договариваться о тренировочных сборах. Надо знать и климат страны, где мы будем играть, и высоту над уровнем моря, на которой будем находиться. Очень много факторов.

Нужно быть готовым к любому сопернику, а слабых соперников там точно не будет. Свою порцию удачи, наверное, мы уже получили, поэтому будем стараться изо всех сил, играть и рассчитывать только на себя и свой потенциал.

После Евробаскета-2017 вы хотели бы остаться во главе сборной?

Конечно. Это очень интересная работа, работа с лучшими игроками Украины. Поэтому, конечно, хотелось бы показать хороший результат и продолжать работать со сборной. Но, это баскетбол, это работа тренера, все непредсказуемо… Поэтому я готов к любому результату, любому решению после Евробаскета, которым оценят мою работу.

Кирилл Стадниченко