Луцкому "Волыньбаскету" нужны четыре миллиона гривен, чтобы продолжить существование

Луцкий баскетбольный клуб "Волыньбаскет" в самое ближайшее время может сняться с чемпионата украинской Суперлиги, сообщает "Волинська Правда".

Напомним, перед сезоном "Волыньбаскет" долгое время не мог найти финансирования, но все-таки вышел на старт сезона. Клубу при поддержке главы Волынской ОГА Владимира Гунчика были выделены 235 тысяч гривен.

Этой суммы хватило на полтора стартовых месяца сезона, после чего деньги закончились. "К большому сожалению, так называемое большинство в нашем местном парламенте не поддержало предложения, связанного с финансированием баскетбольного клуба и нашего волейбольного клуба", - объяснил Гунчик.

Читайте такжеЛуцкий "Волыньбаскет" пополнил состав участников баскетбольной СуперлигиПредседатель ОГА подчеркнул, что теперь руководство клуба должно самостоятельно искать средства для финансирования.

"У меня нет больше возможности просить бизнес соответствующей финансовой поддержки. Потому что это уже больше напоминает давление главы администрации на представителей бизнеса", - считает Гунчик.

Издание отмечает, что теперь цена спасения "Волыньбаскета" составляет четыре миллиона гривен, или же 150 тысяч долларов. У клуба осталось несколько дней до тех пор, пока он не снялся с чемпионата.

"Мы уже обратились ко всем неравнодушным бизнесменам, но если это не нужно власти то... Пока все в подвешенном состоянии", - сказал главный тренер команды Дмитрий Чайковский.

Напомним, луцкий клуб "Волыньбаскет" существует с 2008 года. В 2012 году команда выиграла чемпионат Высшей лиги Украины, а в 2015 году дебютировала в Суперлиге.

В начале ноября "Волыньбаскет" дважды проиграл МБК "Николаев" в матчах 1/8 финала Кубка Украины.