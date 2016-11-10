НБА. Украинец Лэнь провел лучший матч в сезоне, "Финикс" победил "Детройт" (результаты матчей)

Украинский центровой команды "Финикс Санс" Алексей Лэнь сделал первый дабл-дабл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче с "Детройт Пистонс" он, как и в предыдущем матче, появился в стартовой пятерке и набрал 16 очков, 14 подборов и 3 перехвата. В свою очередь, его команда победила соперника со счетом 107:100 - это третья победа "Финикса" в сезоне, и теперь "Санс" занимают 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

В других матчах отметим поражение "Сан-Антонио Сперс" от "Хьюстон Рокетс" (101:99) в техасском дерби. Причем, защитнику "Рокетс" Джеймсу Хардену удалось совершить трипл-дабл - 24 очка, 12 подборов и 15 передач.

Также примечательной стала победа "Торонто Рэпторс" над "Оклахома-Сити пораТандер" (112:102). Героями этой встречи стали защитники канадцев ДеМарр ДеРозан и Кайл Лаури, набравшие на двоих 56 очков. Для "Тандер" это жение стало вторым в сезоне.

Результаты матчей:

Финикс - Детройт - 107:100 (19:28, 35:23, 27:25, 26:24)

Ф: Бледсоу (21 + 11 подборов + 8 передач), Дадли (19 + 5 подборов), Уоррен (18), Лэнь (16 + 14 подборов), Найт (14), Букер (11)

Д: Колдуэлл-Поуп (27 + 6 подборов), Драммонд (18 + 14 подборов), Моррис (16), Луэр (11 + 9 подборов).

Сан-Антонио - Хьюстон - 99:101 (24:33, 36:30, 20:22, 19:16)

САС: Леонард (34 + 7 подборов), Олдридж (14 + 5 подборов), Ли (10);

Х: Харден (24 + 12 подборов + 15 передач), Андерсон (20 + 8 подборов), Гордон (15), Капела (12), Деккер (10 + 7 подборов).

Оклахома-Сити - Торонто - 102:112 (27:20, 28:42, 20:26, 27:24)

ОС: Уэстбрук (36 + 7 подборов + 7 передач), Оладипо (18 + 8 подборов), Адамс (14 + 12 подборов);

Т: ДеРозан (37 + 6 передач), Лаури (19 + 9 подборов + 13 передач), Паттерсон (13), Кэрролл (10), Ногейра (10 + 7 подборов).

Голден Стэйт - Даллас - 116:95 (34:15, 33:21, 17:32, 32:27)

ГС: Дюрант (28 + 10 подборов), Карри (24 + 6 передач), Топмсон (20), Грин (16 + 10 подборов);

Д: Барнс (25 + 8 подборов), Андерсон (16 + 8 подборов + 7 передач), Пауэлл (14 + 9 подборов), Сет Карри (10 + 9 передач).

Нью-Йорк - Бруклин - 110:96 (19:29, 31:26, 22:16, 38:25)

НЙ: Энтони (22 + 7 подборов), Порзингис (21 + 8 подборов), Роуз (14), Эрнангомес (14 + 6 подборов), Ли (13);

Б: Лопес (21), Хэмилтон (21).

Вашингтон - Бостон - 118:93 (34:8, 24:35, 31:26, 29:24)

В: Портер (34 + 14 подборов), Уолл (19 + 7 передач), Берк (18), Торнтон (16), Гортат (13 + 9 подборов);

Б: Томас (23 + 6 подборов + 10 передач), Брэдли (21), Смарт (20), Джонсон (11).

Шарлотт - Юта - 104:98 (24:32, 27:26, 25:20, 28:20)

Ш: Уокер (21 + 5 подборов + 6 передач), Марв. Уильямс (19 + 8 подборов), Белинелли (13), Камински (13 + 5 подборов), Зеллер (12), Хоуз (11);

Ю: Хэйворд (29 + 7 подборов), Худ (20), Фэйворс (16 + 10 подборов), Лайлс (10 + 6 подборов);

Орландо - Миннесота - 107:123 (17:39, 30:35, 30:23, 30:26)

О: Вучевич (24 + 14 подборов + 6 передач), Пэйтон (18 + 7 передач), Фурнье (13), Ибака (11), Хезонья (11), Огастин (10);

М: ЛаВин (37), Уиггинс (29 + 6 передач), Таунс (20 + 11 подборов), Мухаммад (13), Дьонг (12 + 11 подборов + 7 передач), Джонс (10 + 5 подборов).

Индиана - Филадельфия - 122:115 OT (31:26, 23:34, 30:24, 25:25, 13:6)

И: Тиг (30 + 9 передач), Джордж (28 + 7 подборов), Джефферсон (18 + 6 подборов), Тернер (15 + 9 подборов), Майлз (13);

Ф: Ковингтон (23 + 6 подборов), Томпсон (19 + 6 подборов), Хендерсон (17 + 5 подборов), Окафор (15), Шарич (14 + 12 подборов)

Атланта - Чикаго - 115:107 (35:27, 33:34, 26:27, 21:19)

А: Сефолоша (20 + 5 подборов), Ховард (18 + 10 подборов), Миллсэп (16 + 11 подборов + 6 передач), Шредер (13 + 7 подборов), Корвер (11), Хардуэй (11), Мускала (11 + 6 подборов), Дилэйни (10);

Ч: Батлер (39 + 7 передач), Уэйд (25 + 5 перехватов), Гибсон (13 + 6 подборов).

Клипперс - Портленд - 111:80 (36:16, 25:16, 32618, 18:30)

ЛАК: Гриффин (22 + 13 подборов + 5 передач), Пол (19 + 7 передач), Джордан (16 + 9 подборов + 3 блок-шота), Спейтс (12 + 8 подборов), Редик (10)

П: Напьер (11).