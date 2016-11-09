НБА. "Кливленд" проиграл первый раз в сезоне, Лэнь провел очередной блеклый матч

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд Кавальерс" потерпела первое поражение в нынешнем сезоне, проиграв дома "Атланте Хоукс" со счетом 110:106.

Примечательно, что перед этой встречей "Атланта" проиграла "Кливленду" 11 выездных матчей подряд. В этот раз героями встречи стали трио лидеров команды Деннис Шредер, Кент Бэйзмор и Пол Миллсэп, набравшие более 20 очков каждый.

Таким образом, в лиге больше не осталось команды, которые еще не проигрывали в нынешнем регулярном чемпионате. Кроме "Кливленда", по одному поражению имеют "Шарлотт", "Оклахома-Сити" и "Лос-Анджелес Клипперс".

Также отметим очередную не очень удачную игру украинского центрового "Финикс Санс" Алексея Лэня, который первый раз в сезоне вышел в стартовом составе аризонцев. Его команда уступила "Портленду" со счетом 121:124, а воспитанник школы "Днепра" за 18 минут набрал 4 очка и 9 подборов. Примечательно, что большую часть игрового времени украинец провел в первой четверти, которую "Финикс" проиграл с разрывом в 17 очков.

Результаты матчей:

Кливленд – Атланта - 106:110 (20:20, 22:33, 37:31, 27:26)

К: Ирвинг (29), Лав (24 + 12 подборов), Джеймс (23 + 9 подборов + 5 передач), Фрай (13 + 7 подборов)

А: Шредер (28 + 6 передач), Бэйзмор (25 + 6 подборов), Миллсэп (21 + 5 подборов), Мускала (10).

Портленд - Финикс - 124:121 (42:25, 21:30, 26:27, 35:39)

П: Лиллард (38 + 5 подборов), Макколлум (33 + 6 подборов + 7 передач), Харклесс (20 + 6 подборов), Пламли (10 + 5 подборов + 5 передач);

Ф: Бледсоу (31), Букер (23), Уоррен (12), Такер (11 + 9 подборов + 5 перехватов), Найт (11 + 6 передач + 5 потерь), Бендер (10), Барбоза (10)... Лэнь (4 + 9 подборов).

Бруклин – Миннесота - 119:110 (33:33, 33:32, 22:19, 31:26)

Б: Лопес (26), Букер (15 + 9 подборов), Килпатрик (14 + 5 подборов), Богданович (13), Холлис-Джефферсон (13), Харрис (11);

М: Уиггинс (36 + 8 подборов), Таунс (21 + 7 подборов), ЛаВин (17), Джонс (12 + 5 подборов + 7 передач).

Мемфис – Денвер - 108:107 (26:26, 30:30, 23:20, 29:31)

М: Картер (20 + 5 передач), Марк Газоль (19 + 6 передач), Рэндольф (16 + 8 подборов), Конли (10 + 7 передач + 5 перехватов), Харрисон (10 + 6 передач);

Д: Мудиай (23 + 7 передач), Галлинари (21 + 7 подборов), Харрис (15), Йокич (12 + 5 подборов), Нуркич (11 + 9 подборов), Мюррей (10).

Лейкерс – Даллас 97:109 (27:25, 27:33, 23:25, 20:26)

ЛАЛ: Кларксон (22), Янг (20), Рэндл (15 + 10 подборов + 6 потерь), Уэртас (15), Расселл (12 + 5 подборов + 7 передач);

Д: Барнс (31), Карри (23 + 3 перехвата), Бареа (18 + 7 подборов + 8 передач), Андерсон (11 + 5 подборов), Пауэлл (10).

Сакраменто - Нью-Орлеан - 102:94 (33:26, 20:20, 23:24, 26:24)

С: Казинс (28), Гэй (21 + 6 подборов + 6 передач), Аффлало (15);

НО: Дэвис (34 + 8 подборов), Хилд (14), Мур (13 + 5 передач).