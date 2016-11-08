"Химик" проиграл финской "Катайе" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

В Южном (Одесская область) завершился матч 4-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов, в котором "Химик" принимал финскую "Катайа" и проиграл со счетом 82:88, сообщает официальный сайт турнира.

В этом матче встречались два аутсайдера Группы В, одержавшие по одной победе при двух поражениях. Команды занимали 7-8 места в группе.

Гости с самого начала игры имели преимущество и создали себе хорошее преимущество по итогам первой половины. Стартовую 10-минутку "Катайа" выиграла со счетом 22:18, а вторую - 17:13. В итоге, преимущество "+8" по итогам 20 минут игры.

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После перерыва хозяева площадки попытались догнать соперника, но финский клуб сумел отстоять перевес в третьем периоде, а затем проиграл с разницей в два очка в четвертом - 24:24 и 27:25. Это не позволило "Химику" претендовать на то, чтобы сравнять счет.

Лучшим бомбардиром в составе хозяев площадки стал Джейми Смит, на счету которого 26 очков.

Таким образом, "Химик" с показателем побед и поражений 1/3 остался на последнем месте в турнирной таблице Группы В.