"Будивельник" и "Химик" попали в одну группу Кубка Украины

В Киеве состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины, где восемь команд были разбиты на две группы по 4 коллектива, сообщает ФБУ.

Согласно результатам жеребьевки, команды разделены следующим образом:

Группа А "Черкасские Мавпы", "Будивельник" (Киев), "Запорожье-ZOG", "Химик" (Южный) / МАУП (Киев).

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Группа Б БИПА (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Николаев", "Днепр".

Первые матчи группового этапа состоятся 30 ноября. В группе А в этот день в Киеве сыграют "Будивельник" - "Черкасские Мавпы", в Запорожье сойдутся "Запорожье-ZOG" - "Химик" / МАУП. В группе Б в первых поединках в Одессе сыграют БИПА и "Кривбасс", а в Николаеве встретятся "Николаев" - "Днепр".