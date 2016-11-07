НБА. Лэнь не смог помочь "Финиксу" в игре с "Лейкерс", "Даллас" выиграл первый раз в сезоне (результаты матчей)

Команда "Финикс Санс", за которую выступает украинец Алексей Лэнь, прошедшей ночью потерпела пятое поражение в сезоне Нацинальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Команда из Аризоны проиграла встречу со счетом 108:119, а украинцу удалось набрать скромные 5 очков и 11 подборов за 18 минут за площадке.

В других матчах отметим первую победу в сезоне "Далласа". Теперь в лиге осталось лише две команды, которые еще не выигрывали в нынешнем сезоне - "Филадельфия" и "Нью-Орлеан".

Результаты матчей:

Лейкерс – Финикс 119:108 (23:15, 31:28, 29:33, 36:32)

ЛАЛ: Янг (22 + 7 подборов), Рэндл (18), Кларксон (18 + 5 подборов), Мозгов (14 + 8 подборов), Уильям (14 + 6 передач), Расселл (11 + 6 передач);

Ф: Букер (39 + 7 передач), Уоррен (22 + 6 подборов), Бледсоу (19 + 5 потерь), Дадли (10), Чендлер (9 + 12 подборов)... Лэнь (5 + 11 подборов).

Нью-Йорк Юта 109:114 (30:20, 24:29, 26:29, 29:36)

НЙ: Энтони (28 + 9 подборов), Порзингис (28 + 8 подборов), Роуз (18 + 8 передач), Ли (10 + 6 подборов);

Ю: Хэйворд (28 + 5 подборов), Хилл (23 + 9 передач), Худ (18 + 6 подборов), Фэйворс (13 + 6 подборов), Гобер (13 + 8 подборов), Джонсон (10).

Мемфис - Портленд 94:100 (22:25, 29:22, 26:29, 17:24)

М: Марк Газоль (21), Конли (16 + 7 передач), Рэндолф (15 + 7 подборов), Аллен (11 + 7 подборов), Картер (11 + 5 подборов);

П: МакКаллум (37), Лиллард (19 + 6 подборов + 7 передач), Харклесс (18 + 7 подборов).

Торонто – Сакраменто - 91:96 (23:20, 27:24, 16:24, 25:28)

Т: ДеРозан (23), Лоури (15 + 10 передач), Сиакам (10), Паттерсон (6 + 9 подборов);

С: Гэй (23 + 5 подборов), Казинс (22 + 14 подборов), Куфос (13 + 6 подборов), Аффлало (12 + 5 подборов).

Даллас - Милуоки - 86:75 ОТ (19:27, 28:12, 12:17, 15:18, 12:1)

Д: Барнс (34 + 8 подборов), Бареа (21 + 6 подборов + 5 передач);

М: Паркер (16 + 7 подборов), Монро (14 + 12 подборов + 5 потерь), Адетокунбо (11 + 7 подборов).

Бостон - Денвер - 107:123 (23:42, 29:35, 31:26, 24:20)

Б: Томас (30 + 5 передач), Брэдли (14 + 11 подборов + 6 передач), Смарт (13 + 5 подборов);

Д: Мудиай (30 + 8 подборов), Чендлер (22 + 5 подборов), Галлинари (16), Фарид (12 + 11 подборов), Харрис (12).