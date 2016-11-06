"Будивельник", "Днепр" и еще пять клубов вышли в групповой раунд Кубка Украины по баскетболу
Неожиданностей на этапе 1/16 финала турнира не произошло.
В Кубке Украины по баскетболу определились семь из восьми участников групповой стадии турнира.
В матчах 1/8 финала, которые проходили по системе "два матча как один", неожиданностей не произошло. В следующий раунд прошли все клубы-представители Суперлиги, в то время как участники Высшей лиги и аматорских соревнований остались за пределами Кубка Украины.
На данный момент в групповую стадию Кубка Украины попали: "Будивельник" (Киев), "Днепр", МБК "Николаев", БИПА (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог), БК "Запорожье и "Черкасские Мавпы".
Еще один участник групповой стадии станет известен после ответного матча между действующим обладателем трофея "Химиком" и аматорской командой "Шаманы-МАУП". Первая встреча между этими командами завершилась в пользу южненцев - 76:70.
Результаты матчей:
МБК Николаев - Волыньбаскет (Луцк) - 65:52, 73:70;
БИПА (Одесса) - Химик-2 (Южный) - 76:73, 83:69;
Днепр - Политехник (Харьков) - 93:82, 84:55;
Кривбасс (Кривой Рог) - Говерла (Ивано-Франковск) - 81:62, 93:55;
БК Запорожье - Каштан (Киев) - 89:84, 94:64;
Будивельник (Киев) - Кремень (Кременчуг) - 66:66, 67:50;
Черкасские Мавпы - Золотой Век (Кропивницкий) - 124:91, 86:71;
Химик (Южный) - МАУП-Шаманы (Киев) - 76:70.