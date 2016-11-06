"Будивельник", "Днепр" и еще пять клубов вышли в групповой раунд Кубка Украины по баскетболу

В Кубке Украины по баскетболу определились семь из восьми участников групповой стадии турнира.

В матчах 1/8 финала, которые проходили по системе "два матча как один", неожиданностей не произошло. В следующий раунд прошли все клубы-представители Суперлиги, в то время как участники Высшей лиги и аматорских соревнований остались за пределами Кубка Украины.

На данный момент в групповую стадию Кубка Украины попали: "Будивельник" (Киев), "Днепр", МБК "Николаев", БИПА (Одесса), "Кривбасс" (Кривой Рог), БК "Запорожье и "Черкасские Мавпы".

Еще один участник групповой стадии станет известен после ответного матча между действующим обладателем трофея "Химиком" и аматорской командой "Шаманы-МАУП". Первая встреча между этими командами завершилась в пользу южненцев - 76:70.

Результаты матчей:

МБК Николаев - Волыньбаскет (Луцк) - 65:52, 73:70;

БИПА (Одесса) - Химик-2 (Южный) - 76:73, 83:69;

Днепр - Политехник (Харьков) - 93:82, 84:55;

Кривбасс (Кривой Рог) - Говерла (Ивано-Франковск) - 81:62, 93:55;

БК Запорожье - Каштан (Киев) - 89:84, 94:64;

Будивельник (Киев) - Кремень (Кременчуг) - 66:66, 67:50;

Черкасские Мавпы - Золотой Век (Кропивницкий) - 124:91, 86:71;

Химик (Южный) - МАУП-Шаманы (Киев) - 76:70.