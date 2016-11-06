НБА. ЛеБрон Джеймс вошел в Топ-10 бомбардиров в истории лиги, "Сан-Антонио" проиграл "Клипперс"

Форвард "Кливленд Кавальерс" ЛеБрон Джеймс вошел в Топ-10 самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как набрал 25 очков в матче против "Филадельфии" (102:101).

Достижение покорилось Джеймсу еще в первой четверти игры - теперь на счету знаменитого форварда 26 970 очков, а позади него в рейтинге остался легендарный центровой "Хьюстона" Хаким Оладжьювон.

В других матчах отметим неожиданное домашнее поражение "Сан-Антонио" от "Клипперс", которое стало для техассцев вторым подряд. До этого команда Грегга Поповича не допускала двух подряд домашних неудач более 600 дней.

Героем матча в Сан-Антонио стал центровой "Клипперс" Блэйк Гриффин, набравший 28 очков и 5 подборов.

Результаты матчей:

Филадельфия – Кливленд 101:102 (19:34, 27:23, 34:25, 21:20)

Ф: Эмбиид (22 + 6 подборов), Ильясова (21), Окафор (14 + 5 подборов), Хендерсон (11);

К: Джеймс (25 + 8 подборов + 14 передач), Лав (20 + 11 подборов), Фрай (12), Джей Ар Смит (11), Ирвинг (8 + 7 подборов), Томпсон (7 + 13 подборов).

Сан-Антонио – Клипперс 92:116 (24:39, 31:34, 17:16, 20:27)

СА: Олдридж (19 + 6 подборов), Ленард (14 + 6 подборов), Пау Газоль (11), Лапровиттола (11 + 5 передач);

ЛАК: Гриффин (28 + 5 подборов), Кроуфорд (16), Спейтс (15 + 8 подборов), Редик (14), Мба а Муте (13).

Оклахома-Сити – Миннесота 112:92 (32:25, 27:28, 31:19, 22:20)

ОС: Уэстбрук (28 + 6 подборов + 8 передач), Кантер (20 + 10 подборов), Адамс (14 + 8 подборов), Оладипо (12), Кристон (10 + 5 подборов);

М: Таунс (33 + 6 подборов), Мухаммад (15).

Орландо – Вашингтон 88:86 (20:24, 20:26, 21:20, 27:16)

О: Грин (18 + 5 подборов), Фурнье (13), Ибака (11 + 7 подборов);

В: Моррис (18 + 8 подборов), Бил (15), Портер (10 + 13 подборов), Николсон (9), Гортат (8 + 14 подборов).

Детройт – Денвер 103:86 (29:12, 22:32, 26:23, 26:19)

Дет: Драммонд (19 + 20 подборов), Моррис (15 + 6 подборов), Луэр (15), Колдуэлл-Поуп (13), Джонсон (12), Смит (11 + 8 передач);

Ден: Чендлер (21 + 9 подборов), Галлинари (16), Нуркич (10 + 12 подборов).

Индиана – Чикаго 111:94 (31:15, 31:28, 26:21, 23:30)

И: Тиг (21 + 6 передач), Майлз (20), Тернер (16), Джордж (13 + 7 подборов), Янг (12 + 5 подборов), Брукс (10);

Ч: Батлер (16), Портис (16 + 5 подборов), Лопес (12 + 7 подборов), Макдермотт (12).

Атланта – Хьюстон 112:97 (30:30, 35:29, 28:25, 19:13)

А: Миллсэп (23 + 11 подборов), Бэйзмор (20), Ховард (20 + 14 подборов), Шредер (17 + 12 передач), Корвер (10).

Х: Харден (30 + 9 подборов + 12 передач), Макдэниэлс (13), Андерсон (12), Капела (12 + 10 подборов), Ариза (10).

Милуоки – Сакраменто 117:91 (34:24, 27:24, 29:15, 27:28)

М: Телетович (22), Паркер (19 + 6 подборов), Адетокумбо (17 + 8 подборов + 8 передач), Вон (14), Деллаведова (10 + 5 подборов), Бизли (10).

С: Темпл (19), Казинс (15).